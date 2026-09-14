Vota en nuestra encuesta: ¿Quién merece ganar el Balón de Oro?

La campaña del Balón de Oro ha comenzado. El lunes 26 de octubre, France Football dará el nombre del nuevo ganador que levantará el trofeo en París. Un premio que en las últimas semanas ha cobrado mucha relevancia después de que los principales candidatos hayan hablado sobre los méritos que han hecho para ser los más votados. ¿Quién merece ganarlo? ¡Vota en nuestra encuesta!

En la palestra hay nombres de talla mundial. Tanto Kylian Mbappé como Lamine Yamal se han postulado como los principales favoritos para ganarlo, pero la realidad es que también hay otros jugadores que han hecho hazañas para tenerles muy en cuenta. Ousmane Dembélé, ganador de la pasada edición, aseguró que tenía posibilidades de volver a ganarlo después de conquistar la Champions de nuevo. Rodri también está en la lista después de ganar el Mundial con España, siendo el MVP del torneo. Incluso Harry Kane ha cuajado una gran temporada en el Bayern. Una lista muy pareja en la que se prevé que se resolverá por muy poca diferencia.