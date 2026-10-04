Recado de Alonso a la FIA: «Estaba Hamilton en la cuneta, hubo estrés y pararon para que volviese a salir»

Fernando Alonso vivió este domingo su día más feliz del Mundial de Fórmula 1 2026. La alegría tras conseguir su mejor resultado en una temporada durísima no le cegó a la hora de criticar la manera de actuar de la FIA tras la vuelta de formación en la que la mayoría de motores se pararon con la pista del circuito de Sepang mojada. El piloto español mandó un recado al organismo con Lewis Hamilton de fondo tras su brillante octavo puesto con una remontada heroica en la carrera del Gran Premio de Bahréin, celebrado en Malasia de forma excepcional.

Así trató de analizar lo ocurrido Alonso: «No sé qué ha pasado, tendrán que explicarlo. He tenido abandonos en mitad de las carreras de este año y nunca se paró la carrera porque nosotros abandonábamos, pero parece que estaba Hamilton en la cuneta y hubo estrés. Hubo que parar la carrera para que volviese a salir. Ha sido todo un poco raro. Nos lo explicarán, supongo, en Singapur. Es demasiada tecnología que el espectador al final no aprecia».

Más de Alonso sobre por qué se debería haber corrido con agua: «La lluvia nos venía bien para tener más oportunidades, pero empezamos con slicks (neumáticos secos) porque la lluvia se terminó yendo. Llevó demasiado tiempo empezar la carrera. Seguro que hay alguna explicación».

«Era posible remontar porque en estas carreras siempre hay un coche de seguridad cuando la pista está delicada. Unos están con ruedas de seco y otros con intermedios. Siempre hay algún incidente, va a pasar algo y todo se reagrupa en algún momento de la carrera. Sabía que tenía que intentar estar en la vuelta del líder y esperar a un coche de seguridad que al final llegó», prosiguió en su análisis.

También fue crítico con Aston Martin: «Esperaba un poco más (del coche) en el rendimiento en carrera. Íbamos bien, pero tenía mucho sobreviraje. Ajustamos un poco el alerón delantero, pero tenemos que trabajar. Tengo que volver a ver la carrera. Cuando te metes en líos, como Lando (Norris) con Nico (Hulkenberg), creo que acabaron con la batería y luego estuvo dos vueltas cargándola. Yo tenía la batería a tope en esas dos vueltas e iba utilizándola en las rectas. Así que son circunstancias que te ayudan, o no te ayudan, si consigues entenderlas y leerlas en la carrera».