Marruecos congela el astillero más grande de África: un dique de 244 metros al que aspira una empresa de Vigo

Un dique seco donde cabría de sobra un portacontenedores mediano, un ascensor capaz de sacar del agua barcos de 9.000 toneladas y 21 hectáreas de terreno pegadas al puerto de Casablanca. Así es el nuevo astillero con el que Marruecos quiere montar el mayor centro de reparación naval de África. El problema es que todavía no tiene quien lo gestione.

La Agencia Nacional de Puertos (ANP) de Marruecos tenía previsto anunciar al ganador del concurso el 5 de agosto de 2026, pero ha aplazado la decisión hasta el 31 de diciembre. Entre los aspirantes figura Marina Meridional, dueña de un astillero en Vigo, que se presenta junto a socios marroquíes y chinos. ¿Por qué tanto retraso? Rabat no lo ha explicado.

Un concurso que no termina de arrancar

La historia viene de lejos. Marruecos ya intentó adjudicar este astillero en 2019 y lo dejó desierto, y después negoció durante dos años con el grupo francés Naval Group sin cerrar un acuerdo. El concurso actual se lanzó en abril de 2025 y ofrece una concesión de 30 años sobre un proyecto valorado en unos 300 millones de dólares (unos 261 millones de euros).

De una docena de interesados, solo tres grupos entregaron ofertas completas. Uno une a la marroquí Somagec con la surcoreana HD Hyundai Heavy Industries y el astillero turco Kuzey Star. Otro lo forman Radi Holding, Marina Meridional y la china Ningbo Xinle. El tercero es el italiano San Giorgio del Porto, especialista en reparación.

La gran diferencia está en el canon, es decir, el porcentaje de la facturación anual que el ganador pagará al Estado. El grupo con participación gallega ofrece un 4%, el más alto de todos. Los coreanos se quedan entre el 2 y el 2,5%, y el italiano, en el 1%.

Cómo funciona un dique seco gigante

Lo más llamativo es la ingeniería. La pieza central es un dique seco de 244 metros de largo y 40 de ancho, que funciona como una bañera enorme con compuerta. El barco entra flotando, se cierra la puerta y se bombea el agua hacia fuera hasta que el casco queda apoyado sobre unos soportes, a la vista de los operarios.

Para buques algo más pequeños hay otra opción, un elevador de barcos con una plataforma de 150 metros capaz de levantar hasta 9.000 toneladas. La plataforma se sumerge, el barco se coloca encima y unos cabrestantes que tiran a la vez la suben en vertical, como un ascensor. Así se saca un casco del agua sin tener que vaciar un dique entero.

Completan el conjunto una grúa de 450 toneladas y 820 metros de muelles de armamento, que es donde se terminan de equipar y reparar los barcos ya a flote. Todo ello en 21 hectáreas, casi 30 campos de fútbol.

Qué pinta un astillero de Vigo

Marina Meridional es un grupo español de construcción y reparación naval con instalaciones en Vigo, Huelva y Ceuta. En la ciudad olívica gestiona el Astillero San Enrique, con 38.000 metros cuadrados y capacidad para barcos de hasta 180 metros de eslora (longitud) y 40 de manga (anchura).

La comparación ayuda a entender el salto. El recinto de Casablanca es más de cinco veces mayor que el vigués. Para una empresa de ese tamaño, entrar con un socio chino que propone construir, reparar y hasta desguazar y hacer reciclaje de barcos supondría jugar en otra liga.

Eso sí, no parte como favorita. Distintos informes sitúan a HD Hyundai, que ya opera astilleros fuera de Corea en Filipinas y Vietnam, como el candidato mejor valorado por su experiencia. De momento, nada está decidido.

Por qué Marruecos quiere su propio taller

¿Qué gana Rabat con todo esto? Según la ANP, la idea es captar parte de la demanda que no pueden absorber los astilleros saturados del sur de Europa y atender a los barcos africanos que navegan hacia el continente europeo. Vamos, convertirse en el gran taller del Atlántico africano.

También hay una parte militar. El astillero podrá atender buques civiles y de guerra, y hoy Marruecos sigue encargando fuera sus barcos. El último ejemplo es un patrullero de 87 metros que Navantia botó en mayo de 2025 en San Fernando (Cádiz) y que la Marina Real marroquí recibió en septiembre de 2026.

Todo encaja con la modernización militar que vive el país. Y ahí asoma un debate antiguo en Marruecos, cuánto peso deben tener las empresas locales frente a los gigantes extranjeros. Oficialmente, la ANP no ha dado ningún motivo del aplazamiento.

Las condiciones del concurso para la concesión del astillero figuran publicadas en la web de la Agencia Nacional de Puertos de Marruecos.

Crédito de la imagen: Farid mernissi (Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0).