Marruecos empieza a preparar a sus pilotos de F-16 Block 72 con dos nuevos simuladores de vuelo impulsados por el Pentágono

El Pentágono ha dado a CAE un contrato de hasta 42,1 millones de dólares para dos simuladores de F-16 Block 72 para Marruecos. El anuncio que fue publicado el 31 de agosto de 2026, incluye apoyo logístico.

Con este acuerdo se fortalece el entrenamiento de los nuevos cazas de la Fuerza Aérea Real de Marruecos, ya que la idea es que sus pilotos practiquen procedimientos y misiones en tierra, sin necesidad de volar cada vez que entrenen.

¿Qué incluyen los simuladores y cómo se articula la compra?

El paquete cuenta con cabinas del Block 72, puestos para instructores y sistemas visuales e informáticos. Además, trae pantallas de casco, alimentación eléctrica de respaldo, repuestos y equipos de apoyo.

Los trabajos se harán en Arlington, Texas, y en la base aérea de Sidi Slimane, en Marruecos. El contrato debe terminar el día 30 de abril de 2029.

Cuando se adjudicaron se comprometieron unos 37,89 millones de dólares, una cantidad diferente del límite máximo de 42,1 millones previsto para el acuerdo.

La operación usa el programa de Ventas Militares al Extranejero, llamado FMS. Según la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa estadounidense, se trata de un mecanismo que permite conseguir material y servicios militares a través de acuerdos entre gobiernos.

La agencia dice que estos programas pueden usar los fondos del país que compra o de Estado Unidos. Por eso, mencionar FMS no quiere decir por sí solo quién pone el dinero ni convierte la operación de inmediato en una ayuda financiera de Estados Unidos.

Aprender sin despegar

Un simulador de misión completa permite practicar mucho más que el despegue o el aterrizaje. En una publicación oficial de 2026, la Fuerza Aérea estadounidense explicó que lo usa para entrenar procedimientos de emergencia y maniobras de combate con el F-16-

“Los simuladores nos dejan practicar y ganar más habilidad con el F-16 incluso antes de volar”, explicó entonces el piloto Trevor Kilroy. Además señaló que permiten aprender de los errores en un lugar muy seguro y llevar luego esas lecciones al vuelo.

La notificación de Estados Unidos de marzo de 2019 ya contaba con una posible venta a Marruecos de 25 F-16 Block 72 y equipos asociados. Ese paquete, el cual estaba valorado en 3.787 millones de dólares, incluía formación, simuladores y ayuda técnica.

La notificación misma aclaraba que autorizar una posible venta no quiere decir que ya estuviera hecha. Es importante separar estos pasos de la entrega de los aviones y que el nuevo anuncio sobre simuladores no permite saber la fecha de entrega

El anuncio oficial del contrato se ha publicado en la web del Pentágono.