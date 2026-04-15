Nadie lo vio venir, pero EEUU va a instalar en Marruecos un centro de formación en drones para militares africanos

Estados Unidos instalará en Marruecos un centro de formación en drones para militares de toda África. El gobierno de EEUU ha establecido una alianza con el marroquí para habilitar un centro de capacitación para que los profesionales de los ejércitos africanos se formen con las tecnologías emergentes con el objetivo de enfrentar a próximas «amenazas globales». Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva alianza entre EEUU y Marruecos que tiene que ver con los drones.

Estados Unidos y Marruecos siguen estableciendo alianzas mientras Pedro Sánchez sigue dejando a España al margen de todas las decisiones que toma la primera potencia del mundo. El presidente del Gobierno, pensando en las próximas elecciones de 2027, decidió no apoyar a Donald Trump en la guerra de Irán y esto puede acabar costándole caro en el futuro a nuestro país. La guerra fría que del gobierno español con el americano es real y, mientras tanto, desde América acercan relaciones con Marruecos.

Después de apoyar el plan marroquí para el Sáhara Occidental, la última prueba de ello es que Estados Unidos formará a los militares africanos dentro de lo que se conoce como Africa Lion, el entrenamiento anual en África que lidera Estados Unidos y que se celebrará entre este 20 de abril y el 8 de mayo en varias ciudades de Marruecos, donde tendrán lugar una serie de ejercicios militares liderados por Estados Unidos. Así lo confirmó a la agencia EFE el portavoz de la Fuerza de Tarea del Sur de Europa del Ejército de EEUU en África, que es el encargado de liderar estas maniobras.

EEUU y Marruecos con los drones

«El ejercicio conjunto y combinado anual más importante y de mayor envergadura del Comando África de Estados Unidos, African Lion, reúne a miles de militares de cuatro países para aumentar la interoperabilidad y, al mismo tiempo, fortalecer las capacidades de defensa compartidas y la cooperación», se puede leer sobre esta jornada de maniobras militares en la página web oficial del Departamento de Guerra de los Estados Unidos.

Túnez, Ghana, Senegal y especialmente Marruecos serán el centro de las operaciones en las que participarán más de 10.000 soldados. «(Esta formación) no solo entrena a las fuerzas de EE. UU. y a sus socios en tecnologías emergentes frente a amenazas globales, sino que también establece las bases para futuras actividades de formación, desarrollo de capacidades e instituciones, así como mejoras de infraestructura, tanto dentro como fuera de la serie de ejercicios ‘African Lion’», informó a EFE el portavoz de la Fuerza de Tarea del Sur de Europa del Ejército de EEUU. «Nuestro enfoque sigue siendo apoyar soluciones lideradas por África y reforzar la preparación compartida», informó en declaraciones que recogió en su día la agencia estatal.

El general Christopher Donahue, comandante de las fuerzas estadounidenses en Europa y África, también confirmó en su día que EEUU establecerá un centro de formación de drones en Marruecos con el objetivo de formar a los militares africanos sobre esta nueva tecnología que será decisiva en las guerras del futuro. La intención es extender este centro de capacitación a otras partes de Occidente. Según informó EFE, este centro ofrecerá una capacidad sostenible y duradera considerando la cultura local, inteligencia y el conocimiento del entorno en el que se opera.