Según las estadísticas anuales de la OPEP de 2025, los 25 países con mayores reservas de petróleo son: Venezuela, Arabia Saudita, Irán, Canadá, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Rusia, Libia, Estados Unidos, Nigeria, Kazajistán, China, Qatar, Brasil, Argelia, Ecuador, Azerbaiyán, Noruega, México, Sudán, India, Omán, Vietnam y Egipto. Asimismo, tal y como reflejan los últimos datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, Vietnam es el tercer país con mayores reservas de bauxita a nivel global, sólo por detrás de Guinea y Australia. Sus reservas ascienden a aproximadamente 3.100 millones de toneladas, 4,3 veces mayores que las de China (710 millones de toneladas) y 155 veces mayores que las de Estados Unidos (20 millones de toneladas).

Pero, ¿qué es exactamente la bauxita? Se trata de un mineral esencial que desempeña un papel fundamental en la producción de aluminio. La bauxita se refina mediante el proceso Bayer para obtener alúmina (óxido de aluminio), que luego se reduce para producir aluminio. Además, tiene otros usos industriales menos conocidos. Se utiliza, por ejemplo, en la fabricación de materiales refractarios que deben resistir temperaturas muy elevadas, como los ladrillos de los hornos de fundición. También sirve como abrasivo, una vez transformada en óxido de aluminio, gracias a su dureza.

Reservas de bauxita en Vietnam

En Vietnam, antes de la unificación, la provincia de Dak Nong tenía las mayores reservas de bauxita del país, representando más del 57 % del total. Sin embargo, el 12 de junio de 2025, el país se fusionó para formar 34 unidades administrativas, que comprenden 28 provincias y 6 ciudades; de éstas, 19 provincias y 4 ciudades se formaron tras la reorganización estipulada en esta resolución, y 11 provincias y ciudades no se reorganizaron. En este contexto, las provincias de Dak Nong, Binh Thuan y Lam Dong se unieron en una nueva provincia llamada Lam Dong, la cual tiene las mayores reservas de bauxita del país.

Actualmente, los proyectos más importantes para extraer este mineral son el Complejo de Bauxita y Aluminio de Lam Dong (Tan Rai) y la Planta de Alúmina de Nhan Co, ambos gestionados por el Grupo de la Industria del Carbón y los Minerales de Vietnam (TKV). Tras la fusión, la provincia de Lam Dong heredó la totalidad de la la infraestructura y la tecnología de ambos proyectos.

Perspectiva global

Según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los recursos globales de bauxita para uso humano se estiman entre 55 y 75 mil millones de toneladas, mientras que las reservas básicas rondan los 30.000 millones. Teniendo en cuenta un ritmo de extracción anual de unos 300 millones de toneladas, se calcula que este recurso podría mantenerse disponible durante al menos un siglo, lo que refleja su abundancia relativa.

En cuanto a su distribución, Guinea, Australia y Vietnam concentran en conjunto aproximadamente el 56% de las reservas mundiales. Guinea lidera el ranking con unos 7.000 millones de toneladas (24%), seguida de Australia con 5.840 millones (20%) y Vietnam con 3.500 millones (12%). A continuación aparecen Brasil, Jamaica, Indonesia, China, Rusia e India.

Respecto a la producción, Australia lidera con 110 millones de toneladas, lo que supone el 28,2% del total global, seguida de China con 86 millones (22%) y Guinea con 85 millones (21,7%). A continuación se sitúan Brasil, con 32 millones de toneladas (8,2%), India con 22 millones (5,6%), e Indonesia con 18 millones (4,6%). En posiciones más bajas aparece Rusia, con 6,2 millones de toneladas, equivalente al 1,5% de la producción mundial.

Extracción de bauxita

El origen de la extracción de este mineral comenzó de forma industrial en 1860 en el sur de Francia, aunque su gran impulso no llegó hasta finales del siglo XIX con el desarrollo del proceso de obtención de aluminio. Desde entonces, la producción mundial no ha dejado de crecer, especialmente en el siglo XX, con la entrada de nuevos países productores.

Hoy en día, la bauxita se extrae principalmente a cielo abierto, ya que se suele encontrae cerca de la superficie terrestre. Tras su extracción, el mineral se somete al proceso Bayer, en el que se disuelve con hidróxido de sodio a altas temperaturas para obtener alúmina. Posteriormente, mediante el proceso Hall-Héroult, esa alúmina se transforma en aluminio metálico a través de electrólisis.

Sin embargo, su procesamiento enfrenta algunos desafíos. En primer lugar, la obtención de aluminio tiene un alto coste energético y, además, genera residuos perjudiciales para el medio ambiente si no se gestionan correctamente, como el «barro rojo». Además, el transporte marítimo de bauxita implica riesgos, ya que su alto nivel de humedad puede provocar licuefacción y comprometer la estabilidad de los buques.

Por otro lado, la demanda ha crecido de forma exponencial en las últimas décadas, especialmente impulsada por sectores como la construcción, el transporte y la transición energética, que requieren grandes cantidades de aluminio por su ligereza y resistencia. Finalmente, cabe señalar que la bauxita también es una fuente importante de otros elementos estratégicos, como el galio, ampliamente utilizado en tecnologías avanzadas. Esto refuerza su importancia tanto económica como geopolítica, convirtiéndola en un recurso clave para el desarrollo tecnológico a nivel global.