Qué significa el proverbio chino: «Si quieres ser feliz durante una hora, échate una siesta. Si quieres ser feliz durante un año, hereda una fortuna. Si quieres ser feliz toda la vida, ayuda a alguien»

«Si quieres ser feliz durante una hora, échate una siesta. Si quieres ser feliz durante un año, hereda una fortuna. Si quieres ser feliz toda la vida, ayuda a alguien». Este antiguo proverbio chino lleva siglos circulando por todo el mundo y sigue despertando el interés por su poderosa enseñanza, ya que la felicidad más profunda no depende de lo que recibimos, sino de lo que somos capaces de aportar a los demás.

Cuatro niveles de felicidad

Lo más llamativo del proverbio es que establece una especie de jerarquía del bienestar. La siesta representa un placer inmediato y breve. La pesca simboliza una experiencia agradable que puede durar un día. La fortuna heredada aporta una comodidad económica durante un tiempo. Sin embargo, ninguna de estas situaciones garantiza una satisfacción permanente.

La reflexión propone que la felicidad duradera surge de algo diferente, como ayudar a otras personas. Según la tradición oriental, el ser humano encuentra un sentido más profundo cuando establece vínculos, contribuye al bienestar común y siente que sus acciones tienen un impacto positivo en la vida de los demás.

Lo que dice la psicología moderna

Expertos han observado que las conductas altruistas suelen generar emociones positivas, fortalecer la autoestima y aumentar la sensación de propósito vital. Ayudar a otras personas activa algunas zonas del cerebro que están relacionadas con la satisfacción personal y la responsabilidad social. Además, aquellos que participan en actividades solidarias o mantienen relaciones de apoyo mutuo suelen mostrar mayores niveles de bienestar emocional y una percepción más positiva de su propia vida.

Más allá del dinero y el éxito

Una de las claves de este proverbio es que no desprecia el dinero ni los placeres cotidianos. Lo que plantea es que sus efectos suelen ser temporales. Después de una buena siesta, el cansancio siempre vuelve. Tras una jornada de ocio, llega la rutina. Incluso el tener mucho dinero puede perder parte de su capacidad para generar satisfacción con el paso del tiempo.

En cambio, las relaciones humanas y las acciones que ayudan a otros generan experiencias que suelen perdurar mucho más en el tiempo. Un gesto de ayuda, como acompañar a alguien en un momento difícil o colaborar en una buena causa, puede proporcionar una sensación de utilidad que es difícil de comparar con cosas materiales.