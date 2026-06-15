Cuándo es ‘A Summer Story’ 2026 en Madrid: fechas, artistas confirmados, precio de las entradas y dónde es

Junio ya tiene desde hace tiempo una cita bastante marcada para quienes siguen la música electrónica, y es que este 2026 vuelve ‘A Summer Story’ con una edición que además no es una cualquiera ya que cumple su décima edición y eso se nota en el cartel que se ha preparado para la ocasión.

De este modo, y durante este fin de semana, Arganda del Rey va a cambiar por completo. Mucha gente llegará hasta este municipio y el ambiente va a girar casi por completo alrededor del festival. De hecho no es raro ver a grupos organizándose días antes para no perderse nada porque aunque son sólo los días, lo cierto es que ‘A Summer Story’ se ha consolidado como uno de los mejores eventos de música electrónica, así que si deseas ir o quieres tener claro cómo se va a desarrollar todo, toma nota porque aquí tienes lo importante con fechas, horarios, artistas y cómo moverte hasta el recinto sin complicarte demasiado.

Fechas de ‘A Summer Story’: qué día empieza y cuánto dura

La edición de 2026 se celebra los días 19 y 20 de junio, en el mismo sitio de siempre, la Ciudad del Rock de Arganda del Rey. Son sólo dos días, pero en la práctica se hacen largos, porque todo ocurre de noche y con bastante intensidad. Además, al ser el décimo aniversario, se espera más gente de lo habitual y un ambiente algo más movido que otros años.

Horarios de ‘A Summer Story’

El festival empieza cada día por la noche, a partir de las 20:00, y se alarga hasta las 08:00 de la mañana. Eso hace que la dinámica sea distinta a otros eventos. No es llegar por la tarde y marcharte pronto sino que lo normal es entrar ya de noche y salir cuando está amaneciendo. A lo largo de esas horas el ambiente va cambiando bastante. Las primeras sesiones suelen ser más tranquilas y, según avanza la madrugada, el ritmo sube y llegan los nombres más potentes.

Calendario de conciertos y artistas confirmados

Aunque la organización todavía no ha publicado los horarios definitivos por escenario, sí se conoce el reparto de artistas por jornadas.

Viernes 19 de junio

La primera jornada estará encabezada por Armin van Buuren, uno de los nombres más importantes de la historia del trance. Junto a él actuarán:

Korolova

Third Party

Nicky Romero

Nifra

Ely Oaks

999999999

Trym

Sephax

Rikhter

Cera Khin

Alt8

Anetha

JOA

Joyse

Ben Techy B2B O.B.I.

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Sábado 20 de junio

La segunda jornada tendrá como gran protagonista a David Guetta, que llegará a Madrid con su espectáculo The Monolith Tour. También actuarán:

Jamie Jones

DJ Nano con Oro Viejo

MEDUZA

Mathame

Joris Voorn

Nic Fanciulli

Toman

Karretero

Jose M Duro

Arturo Grao

Con este cartel, el festival reunirá artistas de trance, EDM, house, techno melódico, techno y hard techno, consolidando una vez más su posición como uno de los grandes eventos electrónicos del verano en España.

Entradas para ‘A Summer Story’: cuánto cuestan y cómo comprar

Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial del festival.

Los precios parten de:

Abono general para los dos días: desde 70 euros

Entrada de un día: desde 40 euros

La organización recomienda adquirirlas con antelación, ya que algunas modalidades han registrado una demanda muy alta durante las últimas semanas. Además de los abonos generales, existen modalidades VIP y otras opciones especiales disponibles en la página oficial del evento.

Dónde es ‘A Summer Story 2026’ y cómo llegar

El festival se celebra en la Ciudad del Rock, situada en Arganda del Rey, a unos 35 kilómetros de Madrid. Se trata de un recinto acostumbrado a albergar grandes eventos y con capacidad para decenas de miles de asistentes.

Para llegar, la organización recomienda utilizar las lanzaderas oficiales, especialmente por la gran afluencia prevista durante el décimo aniversario. Estas lanzaderas conectarán el recinto con diferentes puntos de Madrid y de Arganda del Rey durante toda la noche. También es posible llegar utilizando los servicios regulares de transporte público hasta Arganda del Rey y completar el trayecto hasta el recinto.

Y en el caso de querer ir en coche, la Ciudad del Rock se encuentra junto a la A-3, una de las principales vías de acceso desde Madrid. El recinto dispone de zonas de aparcamiento, aunque la organización recomienda llegar con suficiente antelación debido al elevado número de asistentes previsto.

Al final, teniendo en cuenta que el festival acaba a las ocho de la mañana, mucha gente prefiere no complicarse con el coche y tirar de lanzaderas o ir con amigos en el mismo vehículo. También hay quien directamente se queda a dormir por la zona para no tener que volver de madrugada. En cualquier caso, todo apunta a que ‘A Summer Story 2026’ volverá a llenar Arganda esos días. Dos noches seguidas, con un amplio cartel y un aniversario especial que, por lo visto va a mover a mucha gente desde distintos puntos.