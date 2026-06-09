Love the 90’s Festival en IFEMA Madrid: fechas, artistas, horarios, cómo llegar y todo lo que debes saber

Love The 90’s Festival es un evento musical dedicado a la música de los años 90 que, tras su paso por Rivas-Vaciamadrid, este año se celebrará el 13 de junio en el Recinto Ferial IFEMA Madrid. El festival reunirá a más de 50 artistas y grupos emblemáticos de la década, entre los que destacan King África, Azúcar Moreno, Celtas Cortos, Vengaboys, Dr. Alban, Corona, Whigfield, C+C Music Factory, Ace of Base, Inner Circle, Nitzer Ebb, Octave One, Paradisio, 2 Eivissa y Proyecto Uno, entre muchos otros nombres que marcaron toda una generación.

La edición de 2026 regresa con energía renovada y una propuesta aún más ambiciosa, con 12 horas ininterrumpidas de música repartidas entre cuatro escenarios: Escenario Repsol, Escenario Pop, Escenario Playa y Escenario We Love Techno. Una experiencia completa de ocio que se complementa con atracciones distribuidas por todo el recinto y nuevas zonas de restauración para el público.

Love the 90’s Festival

El fenómeno musical de los últimos años, Love the 90’s Festival, se transforma en un macrofestival con cuatro escenarios y una oferta más amplia de estilos para todos los públicos. La nueva edición se celebrará el 13 de junio de 2026 en el recinto ferial IFEMA MADRID, reuniendo sobre el mismo escenario a más de 50 artistas y grupos emblemáticos de la década de los años 90 como King África, Azúcar Moreno, Vengaboys, Celtas Cortos y Modestia Aparte, entre otros.

Entradas

General (desde 62,90 €) : acceso al recinto en zona general.

: acceso al recinto en zona general. Front Stage (121 €) : acceso preferente al recinto por carril exclusivo, acceso a la zona Front Stage Club del escenario REPSOL con entrada y salida independiente a dicha área, así como acceso a la zona General del recinto. Además, incluye barra de pago y aseos exclusivos, acceso a una zona de food trucks exclusiva, acreditación conmemorativa y un 20% de descuento en merchandising.

: acceso preferente al recinto por carril exclusivo, acceso a la zona Front Stage Club del escenario REPSOL con entrada y salida independiente a dicha área, así como acceso a la zona General del recinto. Además, incluye barra de pago y aseos exclusivos, acceso a una zona de food trucks exclusiva, acreditación conmemorativa y un 20% de descuento en merchandising. Mesa VIP (1.155 € – 4 personas): acceso preferente al recinto por carril exclusivo, mesa para 4 personas en la zona Mesa VIP del escenario REPSOL, 1 botella con refrescos a elegir, acceso independiente para entrada y salida a la zona Mesa VIP del escenario REPSOL, acceso a la zona VIP del escenario POP y a la zona General del recinto. Incluye además copa de bienvenida, cocktail de snacks y jamón al corte antes del inicio del show, barra de pago y aseos exclusivos, acreditación conmemorativa, pack de merchandising, 20% de descuento en merchandising, parking gratuito para 2 vehículos y participación en el sorteo de un Tour Backstage exclusivo.

Artistas confirmados

Escenario Repsol (presentado por Fernandisco) : 740 Boyz, C+C Music Factory, Corona, Dr. Alban, Jenny Berggren, Jumper Brothers, Ku Minerva, Marian Dacal, Martina de GEM, Maxx, Nathalie Aarts, Netzwerk, Sensity World, Tina Cousins, Vengaboys, Whigfield.

: 740 Boyz, C+C Music Factory, Corona, Dr. Alban, Jenny Berggren, Jumper Brothers, Ku Minerva, Marian Dacal, Martina de GEM, Maxx, Nathalie Aarts, Netzwerk, Sensity World, Tina Cousins, Vengaboys, Whigfield. Escenario Pop (presentado por Jordi Cruz) : Alejo Stivel, Amistades Peligrosas, Carlos Segarra, Celtas Cortos, Cómplices, Los Lunes Que Quedan, Los Romeos, Marilia Andrés Casares, Modestia Aparte, Ray DJ Teto, Viceversa.

: Alejo Stivel, Amistades Peligrosas, Carlos Segarra, Celtas Cortos, Cómplices, Los Lunes Que Quedan, Los Romeos, Marilia Andrés Casares, Modestia Aparte, Ray DJ Teto, Viceversa. Escenario Playa : 2 Eivissa, Abel from SBS, Azúcar Moreno, El Símbolo, Fulanito, Gaby, King África, Machito Ponce, Mr. President, Mystic, Paradisio, Proyecto Uno, Rebeca.

: 2 Eivissa, Abel from SBS, Azúcar Moreno, El Símbolo, Fulanito, Gaby, King África, Machito Ponce, Mr. President, Mystic, Paradisio, Proyecto Uno, Rebeca. Escenario We Love Techno: Cristian Varela, Der Dritte Raum, DJ Pepo, Interfront, Nitzer Ebb, Octave One, Robotiko Rejekto, Rosy Specka, The Essence.

Algunas de las canciones que incluye la lista «Love The 90’s» de Spotify: «Agan2so», «Adelante – Radio Edit», «All Right», «Amores de barra», «American Pie – Original Edit», «Asi Me Gusta», «Atrapados en la red», «Baby Baby», «Back in My Life», «Bailando», «Barbie Girl», «Be My Lover», «Beautiful Life», «Bla Bla Bla», «Blue (Da Ba Dee) – Gabry Ponte Ice Pop Radio», «Boom, Boom, Boom, Boom!!», «Chiquetere (feat. Rafa Villalba)», «Chiquilla», «Corazón, Corazón», «Cotton Eye Joe», «Cuando Brille el Sol», «Dancing with an Angel – Radio Mix», «Dimensión Divertida – Versión 1994 Remasterizada», «Doctor Jones», «Don’t Stop (Wiggle Wiggle)», «La culpa fue del cha-cha-chá», «La Ultima Carta», «L’Amour Toujours», «L’ultimo dei Mohicani», «Livin’ a Lie», «Locomia», «Look at me now – Radio Edit», «Me and You», «Memories», «Mil Calles Llevan Hacia Ti», «Mi rumba tarumba», «My Oh My», «Never Again – Single Mix», «Nessaja», «No Limit», «Oh La La La», «Paradise», «Pero a tu lado», «Please Don’t Go», «Played-A-Live (The Bongo Song) – Radio Edit», «Pump Up The Jam – Edit», «Quiero tener tu presencia», «Ride on Time», «Right in the Night – Classic Mix 2k13», «Rhythm Is a Dancer», «Sabor de amor», «Salta», «Samb-Adagio», «Saturday Night – Radio Mix», «Scatman’s World», «Scream», «Smile», «Stay», «Summer Is Crazy», «The Nighttrain – Radio Edit».

Cómo llegar

Acceso en transporte público mediante Metro en la estación Feria de Madrid (L8), con conexión también en autobús a través de las líneas 73, 104, 112, 122, 828, SE709 y N3. Para desplazamientos en bicicleta, está disponible el sistema de alquiler BiciMAD, con estaciones en Avenida del Partenón, 18 y Avenida del Partenón, 6.

Además de Madrid, el festival contará con varias fechas en distintas ciudades de España a lo largo de 2026: 18 de julio en Córdoba, 1 de agosto en Gijón, 22 de agosto en Alicante, 26 de septiembre en Sevilla, 17 de octubre en Barcelona y 14 de noviembre en Gran Canaria.