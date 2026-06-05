Dua Lipa, entre las famosas que han convertido a Schiaparelli en la firma de los grandes acontecimientos

Cuando Dua Lipa y Callum Turner salieron de la mano del Old Marylebone Town Hall de Londres, todos los focos internacionales se voltearon hacia la pareja. Una relación idílica, dos iconos de las nuevas generaciones y un espectacular look de Schiaparelli que no ha dejado a nadie indiferente. Desde luego, el trabajo artesanal, el respeto por el arte de la costura y el detalle con el que esta firma entiende en cualquiera de sus elaboraciones han hecho que se haya convertido en esa amiga confiable con la que siempre vas a ir perfecta a una boda. Dua Lipa así lo ha demostrado, pero, como ella, son muchas las que confían en esta firma para las ocasiones más especiales.

Una boda inesperada

La boda fue el domingo 31 de mayo y todavía hoy seguimos con la resaca emocional de todo lo que juntó este oficio Hablamos de una artista que saltó a la fama con Be the One y, desde entonces, no ha hecho más que acumular éxitos y colaboraciones icónicas. Desde su grabación con Elton John hasta su relación con el diseñador Jaquemus, de quien es icono confeso. Y luego está Callum Turner, un actor y modelo británico que adquirió su fama por papeles como el de Bill Rohan en Reina y patria, Animales fantásticos o el film The Capture.

Dicen que los comienzos marcan los desenlaces y, si esto es cierto, en Lipa y Turner tenemos la prueba. Como confesaron, empezaron su historia unidos por un libro y han dado un paso más con una ceremonia completamente inesperada: íntima, discreta y con un look poco convencional pero absolutamente rompedor.

Lejos de tradicionales vestidos de novia, Dua Lipa homenajeó a aquella joven Bianca Jagger que se casaba como una auténtica estrella del rock con un dos piezas de falda y chaqueta y una pamela. Un estilo vintage para esta referente de la moda, eso sí, al puro estilo Schiaparelli, con detalles icónicos de la firma en los botones, como los ojos, y una estructura escultural marcada por la cintura, las hombreras y las mangas. Y, para completar, rodeaba su cuello el collar Serpenti de alta joyería de Bulgari, uno de los iconos de la firma. Completó el estilismo con los zapatos Miss Z de Christian Louboutin.

La cantante ha entrado en un breve listado de personalidades que han elegido esta firma para el día de su boda. Una de ellas fue la propia Elsa Schiaparelli, fundadora de la firma, quien utilizó su propia boda como escaparate para mostrar sus diseños, antes incluso de lanzarse a fundar la marca. Lo hizo rompiendo moldes al sustituir el tradicional vestido blanco por un atrevido vestido de gasa negra. Y eso, en los años 20, sí que era rompedor.

La marca de los grandes encuentros

Sin embargo, son muchas las que han apostado y apuestan por esta firma para acudir a eventos importantes. Bien sean galas, premieres, citas del mundo de la moda… En definitiva, cualquier cita o encuentro donde la moda tiene el mismo peso que la presencia de la propia celebridad. Las miembros del clan Kardashian-Jenner, por ejemplo, son unas de las que siempre acuden a las citas portando uno de estos diseños. Quizá dentro de esta familia, la mayor fan sea Kylie, a quien hemos podido ver recientemente en la MET Gala.

También eligió en dos ocasiones algo poco usual para las apariciones en público de este tipo de perfiles: utilizar un mismo modelo en dos colores diferentes. Y ella eligió e icónico vestido ajustado con la cerradura en el escote en plateado, la Paris Fashion Week, y en rojo, en los Oscar 2026.

Volviendo a la MET Gala, este escenario es más que conocido por la firma, digaos que un lugar donde Schiaparelli ha podido desplegar algunos de sus mejores looks, en una declaración de lo que realmente es la alta costura. Prueba de ello es que, si tiramos de hemeroteca, encontramos que fue la elección de JLo en 2024, de Michaela Coel en 2023 o de Carey Mulligan en 2022.

No hace mucho que Zendaya también acudió a los estudios de Schiaparelli para adquirir uno de sus modelos para la proyección especial de El drama, película que protagoniza junto a Robert Pattinson.

Siguiendo su method dressing, la actriz optó por un vestido en azul y negro. También en el CinemaCon de este año volvió a sorprender con un vestido homenaje a los trampantojos típicos de la fundadora de la firma.

El cine y Schiaparelli se llevan bien y su conexión ha dejado algunos momentos icónicos en sus festivales más representativos. Uno que nunca conseguiremos superar es la aparición de Bella Hadid en Cannes con aquel vestido negro con un collar que simulaba la ramificación de las venas de los pulmones.

O este último año, cuando Schiaparelli, homenajeando a otra gran musa de la moda, realizó un vestido de encaje blanco que recordaba a aquel que una vez se puso Jane Birkin. La misma que legó inmortalizar Hermés en uno de sus bolsos más icónicos.

Incluso en El diablo viste de Prada 2, Schiaparelli fue la firma en vestir a una de sus protagonistas. Emily Blunt eligió un vestido de la colección de verano 2026 de la firma, elaborado manualmente con 25.000 plumas de hilo de seda y 4.000 horas de trabajo.

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Pero es que Schiaparelli no es solo una firma que haya limitado su estela al mundo femenino. Recordamos cuando Bad Bunny subió a lo más alto de la música urbana para recibir su Grammy como el primer artista latino con un álbum en español en ganar el Álbum del año. ¿Y qué llevaba puesto? Ni más ni menos que el primer look de la alfombra roja de Schiaparelli imaginado por Daniel Roseberry.

Y así, el gran listado continúa. Porque Schiaparelli ha sabido hacer de la moda y de la excelencia su territorio y por eso el listado de celebrities que optan por sus vestidos para este tipo de encuentros cada vez es más y más extenso.