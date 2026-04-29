Pedro Almodóvar sobre Dua Lipa: «Es lo contrario a una modelo porque lee»

LaSexta ha estrenado este martes 28 de abril a las 23:00 horas una nueva entrega de Cara al Show, el formato presentado por Marc Giró tras su fichaje por Atresmedia. El director Pedro Almodóvar y la actriz Nawja Nimri han sido los invitados en esta segunda semana del programa, que ha contado también con la participación del humorista y escritor Pepe Colubi y con la actuación musical de Martin Urrutia.

Pedro Almodóvar ha acudido para seguir promocionando Amarga Navidad, su última película que, aunque se estrenó hace un mes en nuestras salas, ha sido seleccionada en la competición oficial del Festival de Cannes. Pero, además, el cineasta también ha presentado la edición del guion de la mencionada producción.

«Es la primera vez que no tengo que documentarme con un invitado porque he visto todas tus películas y he leído todos tus libros», le ha dicho Giró al director manchego nada más sentarse en el plató de Cara al show.

Después de hablar de clásicos como Mujeres al borde de un ataque de nervios (que Giró ha definido como el inicio de la «democracia en España») o de La ley del deseo («Siempre hay alguien en cualquier parte del mundo que me dice que ha salido del armario gracias a esa película», ha dicho Almodóvar), el presentador de LaSexta le ha preguntado a su invitado por qué, en su último rodaje, llevaba camisas diferentes todos los días. «Porque tengo muchas y yo no salgo tanto», ha respondido el director manchego.

Almodóvar también ha recordado cuando pensó que no volvería a rodar. «Me operaron de la espalda y yo tenía un guion escrito (Julieta) que teníamos que rodar. Entonces pensé que no había esto de pie, que es la peor postura, más de media hora los últimos meses, pero llegó el primer día de rodaje y la espalda desapareció hasta el último día. Fue milagroso. Eso me condena a seguir trabajando.

#CaraAlShow «Pensé que no volvería poder a rodar porque es algo muy físico…» Tendremos (magia) de Almodóvar para rato ❤️ pic.twitter.com/T87KuGpAjy — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) April 28, 2026

El desprecio de Almodóvar a la TV

«Soy poco espectador de televisión. Veo LaSexta explica cada sábado para comprobar que somos incapaces, los españoles, de debatir», ha confesado Almovódar, además de añadir: «También me he detenido en algún reality como Supervivientes. Y una vez me enfrenté a Isabel Pantoja en Supervivientes teniendo un ataque de ansiedad y yo ya había tenido muchos ataques de ansiedad antes que ella y dije: Mira, a ella también le pasa».

Cuando Giró le ha preguntado a Almodóvar si le han ofrecido proyectos televisivos, él ha respondido: «Mi hermano, que es productor, los ha rechazado y yo se lo agradezco».

Sobre Dua Lipa y Harry Styles

Giró le ha recordado a Almodóvar la relación que le une con la cantante Dua Lipa y éste ha dicho: «Es lo contrario a una modelo. Es guapa, es maravillosa, pero, además, lee».

#CaraAlShow La amistad de Pedro Almodóvar con Dua Lipa y Harry Styles ¡Viva la pluma y viva Alana S. Portero! ❤️ pic.twitter.com/lVLi0KIpSt — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) April 28, 2026

Almodóvar también ha mencionado a Harry Styles: «Es encantador. Es de esas personas que las ves más mariquita que nadie en un escenario, pero es absolutamente heterosexual y maravilloso que lo haga así.».