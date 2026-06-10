A veces nos surge la duda de por qué hay gafas que nos favorecen y otras que no. Más allá de las tendencias, la clave suele estar en la armonía entre la forma de la montura y las proporciones del rostro. Un buen ejemplo lo encontramos en las gafas que ha lucido recientemente Victoria Federica, un diseño que se ha convertido en uno de los más deseados del momento y que también ha conquistado a celebridades internacionales como Sydney Sweeney.

El modelo de gafas favorito de Victoria Federica

Las gafas que han llamado la atención en los últimos meses corresponden al modelo Miu Miu MU 04ZS 1AB5S0 Black. Se trata de una montura de acetato negro con lentes grises oscuras y una característica silueta ovalada, una de las formas que más protagonismo está ganando en el universo de la moda.

Este diseño representa perfectamente el regreso de las gafas inspiradas en los años noventa y principios de los 2000. Frente al dominio que durante años tuvieron las monturas oversized o las formas cuadradas, las gafas ovaladas han recuperado su espacio gracias a su capacidad para aportar un aire sofisticado, moderno y ligeramente retro. Además, la popularidad de este modelo se ha disparado después de que la actriz Sydney Sweeney también apareciera en varias ocasiones luciendo las Miu Miu MU 04ZS, consolidándolas como uno de los accesorios más reconocibles de la firma italiana.

¿Por qué favorecen tanto las gafas ovaladas?

La clave del éxito de este modelo reside en su forma. Las gafas ovaladas suavizan los rasgos y aportan equilibrio visual sin endurecer las facciones. Al no presentar ángulos marcados, crean una sensación de continuidad que resulta especialmente elegante y fácil de combinar con distintos estilos. Además, este tipo de montura suele ofrecer una imagen más ligera que las gafas rectangulares o geométricas, lo que ayuda a que el rostro mantenga protagonismo sin que el accesorio resulte excesivamente dominante.

El rostro ovalado de Victoria Federica: el gran aliado de este diseño

Si existe una forma de cara especialmente favorecida por las Miu Miu MU 04ZS es la ovalada. Este tipo de rostro se caracteriza por tener proporciones equilibradas, una frente ligeramente más ancha que la mandíbula y unos contornos suaves.

Las gafas ovaladas funcionan tan bien en las caras ovaladas porque respetan esa armonía natural. En lugar de añadir volumen o crear contrastes excesivos, acompañan las líneas del rostro y refuerzan su equilibrio. El resultado es una imagen elegante, sofisticada y muy natural. Además, al tratarse de una montura relativamente compacta, ayuda a mantener las proporciones sin ocultar los rasgos faciales. Por eso muchas estilistas consideran que este tipo de gafas es una apuesta segura para quienes tienen una cara ovalada.

Una tendencia que va más allá de las modas

Más que una moda pasajera, estas gafas que tanto le encantan a Victoria Federica representan un ejemplo perfecto de cómo elegir la montura adecuada puede transformar por completo la imagen. Cuando la forma del accesorio encaja con la estructura facial, el resultado se percibe equilibrado, elegante y favorecedor, exactamente lo que ocurre con este icónico modelo de Miu Miu.