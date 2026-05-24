Rosalía, Lady Gaga y el poder de unas gafas: así se llevan las tendencias de 2026

Hay complementos sin los que un look no termina de comprenderse. Las gafas de sol son uno de ellos. Su papel nunca se ha reducido a la mera funcionalidad, sólo hay que tratar de buscar una respuesta a cuántas veces has podido ver personas con gafas transparentes sin graduación o con cristales opacos para el interior. Desde luego, aquí hablamos de funcionalidad cero, pero de llevar el aura por las nubes. Hace años que los gurús de la moda llevan poniendo el foco en este complemento y sus múltiples estilos, lo que hace que de forma natural cada temporada se reinventen en función de las modas. Y en lo que va de año, ya hemos podido sacar un pequeño esquema sobre cómo van a ser las gafas más it de la temporada.

Hemos observado cómo no hay evento que deje de lado alguna aparición con gafas de sol. De ahí que entren dentro de las alfombras rojas con códigos estéticos y diseños que hablan de glamour, de romper esquemas y de jugar en nuevas ligas con los looks. Su papel protagonista se reivindica constantemente. Cómo olvidar el cortante gesto de Lady Gaga cuando defendió a Al Pacino en noviembre de 2021 durante el estreno de la película House of Gucci en Nueva York.

«No le hagas quitarse las gafas, ¡Es Al Pacino!» dijo la cantante a un fotógrafo que pidió al actor que se quitase las gafas. O la propia Rosalía, quien dejó como icono la frase de «no, no, no. The look is with the shades» («No, no, no. El look va con las gafas de sol») cuando un fotógrafo le pidió que se quitase las gafas para posar frente a los flashes. Eso es por una sencilla razón: las gafas actúan como un elemento integrado, no como un añadido improvisado.

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Toca ahora poner el foco en sus variables por una razón: más allá de la parte estética, son la mejor defensa para el sol. Hay quienes incluso defienden su uso para evitar las arrugas, ya que unas buenas gafas de sol hacen que se nos quite el gesto del ceño fruncido cuando aprieta el sol a mediodía. Seas del team que seas, saber qué estilos predominarán esta temporada siempre es un buen punto para saber qué gafas elegir ahora que cada vez está más cerca el verano 2026.

Estilo aviador

Son un clásico y, ¿por qué cambiar las cosas que funcionan bien solo porque lleven tiempo en cartelera? Las gafas de estilo aviador se hicieron populares en los años 40 y, con la presión de acercarse a su primer siglo de historia, si de algo pueden presumir es de su increíble adaptación a las generaciones, las modas y la predisposición a dejarse llevar a través de colores y monturas únicas. Por eso cada año se posicionan como nuestras favoritas.

Lentes de color

Una temporada más, no dejamos que el color deje de lado las gafas, ni siquiera en las lentes. Con el discurso sobre la importancia de los tonos en las pantallas y en las gafas, hemos visto cómo este vuelve a dictaminar el estilo de gafas que se van a llevar. Y de entre todos los colores hay uno que ha sabido destacar frente al resto: el azul.

Gafas sesenteras

Lo vintage nunca pasa de moda y prueba de ello es cómo artistas de la altura de Demi Moore han interpretado esta estética en sus gafas en alfombras rojas internacionales. Refinan la estética coquette y encajan dentro de cualquier corriente estilística, siendo el complemento perfecto para el lujo silencioso o estilismos con una estética más divertida y colorida.

‘Oversize’ dramático

Combinando códigos de fashion week con la estética glam, estas gafas de sol han demostrado toda la versatilidad y el toque juvenil que pueden dar a los looks más clásicos y tradicionales. Incluso han protagonizado algunos de los nuevos lanzamientos de firmas como Loewe, sumándose así a la ola de las firmas más prémium de la industria.

Lujo minimalista

En la era del lujo silencioso, era de esperar que el minimalismo se consolidase también como una tendencia dentro de este complemento. Como han demostrado firmas de la talla de Miu Miu o Prada, este minimalismo viene convertido en metal minimal, el negro mate y la búsqueda por la mínima expresión dentro de la arquitectura de las gafas.

Feminidad geométrica

Hay gafas que muestran carácter: las geométricas son una de ellas. Denotan personalidad, estilo y, además, marcan una silueta que ha defendido la feminidad durante décadas. Este mensaje, además, es el que porta la última campaña de Kalk, una de las firmas que ha traído de vuelta esta estética.