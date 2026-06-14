Colas kilométricas en Carrefour por la bicicleta eléctrica de 26″ con motor de 250W y autonomía de 90 km

Las bicicletas eléctricas ya no son cosa de unos pocos. Puede que años atrás su precio hacía que fueran casi inalcanzables para la gran mayoría, pero cada vez se ven más por la ciudad, y aunque muchos modelos son todavía caros, comenzamos a encontrar algunos que resultan más económicos, justo como sucede con la bici con motor de 26″ que está arrasando en Carrefour y que para muchos supone una inversión que a largo plazo te ahorra en desplazamientos.

Está claro que coger el coche para moverte por la ciudad es casi imposible y que muchas veces, el transporte público falla bastante o tenemos que coger varios en un corto periodo de tiempo. Por todo ello cada vez más gente apuesta por la bicicleta y si puede ser con motor, mucho mejor. Y en este contexto parece que la Toplife E-4600 V2 de 26 pulgadas, una bicicleta eléctrica que Carrefour ha rebajado, es la que más se vende este verano entre quienes buscan algo sencillo, práctico y sin complicarse demasiado.

La bicicleta eléctrica de 26″ que arrasa en Carrefour

Lo primero que hay que tener claro es qué tipo de bicicleta es, ya que esta bici e Carrefour no es un modelo que haya sido pensado para para rutas largas de montaña ni para un uso deportivo exigente. Aquí la idea es la de tener un vehículo para moverse por la ciudad, hacer trayectos cómodos y no llegar cansado. Monta un motor de 250W, que es lo habitual en este tipo de bicicletas. No vas a notar un empuje brutal, pero sí la ayuda suficiente para subir cuestas o mantener el ritmo sin esfuerzo constante.

Por otro lado tenemos que hablar de la batería, y que alcanza hasta los 90 kilómetros de autonomía. Como siempre, esto hay que cogerlo con cierta calma ya que depende de muchas cosas, como el peso de quien la usa, el terreno, si hay viento, cuánto se usa la asistencia, etc… y es que no es lo mismo un paseo tranquilo que un recorrido con cuestas. Aun así, en condiciones normales, sí parece una bicicleta que permite varios usos sin tener que cargarla cada dos por tres. Y eso, en el día a día, se nota bastante.

Diseño sencillo, pero con detalles útiles

Por otro lado, hay que añadir que a nivel visual no es una bici que busque destacar demasiado. Es negra, con acabado brillante y un diseño bastante clásico, por lo que no es que llame la atención, pero tampoco desentona. El cuadro es de acero, lo que le da robustez, aunque también suma peso. Además, encontramos cesta delantera y portaobjetos trasero. Puede parecer un detalle menor, pero en la práctica es de lo más útil si la quieres para hacer la compra, llevar cosas o simplemente no ir con mochila todo el tiempo.

Cómoda aunque con bastante peso

La bicicleta incorpora suspensión delantera, algo que se agradece más de lo que parece. Sobre todo en ciudad, donde no todas las calles están en buen estado. El sillín está pensado para ser cómodo, sin ser especialmente técnico. No es una bici de alto rendimiento, así que aquí se prioriza que puedas usarla tiempo sin molestias. En cuanto a los frenos, utiliza V-Brake, un sistema sencillo, sin complicaciones y que para un uso urbano funciona correctamente. Es, en general, una bici pensada para no dar problemas.

Y por último el peso, del que conviene señalar que no es una bici ligera ya que ronda los 25 kilos, y con caja llega a unos 30. Es algo bastante habitual en bicicletas eléctricas de este tipo, pero no deja de ser un factor importante ya que si tienes que subirla a casa, meterla en un ascensor pequeño o moverla sin asistencia, se nota. No es algo dramático, pero sí conviene tenerlo en cuenta antes de comprar.

Precio y para quien está diseñada

El precio es de 799 euros, pero ahora se puede encontrar en Carrefour por 679,15 euros. Y ahí está buena parte de la clave ya que no es una ganga absoluta, pero sí se queda en una franja bastante interesante para quien quiere una bicicleta eléctrica sin gastar más de mil euros.

Es decir, que está en ese punto medio que suele funcionar ya que no es la más barata, pero tampoco exige una inversión grande. Y eso abre bastante el abanico de gente que se lo puede plantear aunque no es una bici para todo el mundo, aunque sí encaja bastante bien en un perfil concreto: alguien que quiere moverse por ciudad, hacer trayectos diarios, no complicarse con configuraciones ni mantenimiento complejo y tener algo funcional. También puede ser una buena opción para quien prueba por primera vez una bicicleta eléctrica y no quiere hacer una inversión demasiado alta. Al final, esta bici eléctrica de Carrefour no destaca por una sola cosa, sino por el conjunto. Cumple en casi todo, no falla en lo importante y, con la rebaja, se queda en un precio que invita a pensárselo.