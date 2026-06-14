Ferrovial entrega este lunes 400 millones de su dividendo flexible y pagará 0,5578 euros por acción

Semana de abono de dividendo a los accionistas también para la constructora de la familia Del Pino, Ferrovial. Ferrovial pagará un dividendo flexible de 400 millones de euros este lunes, 15 de junio, que se repartirá entre los accionistas a razón de 0,5578 euros por acción.

La compañía que preside Rafael Del Pino precisó la semana pasada que tres cuartas partes del accionariado cobrarán en acciones el mencionado dividendo flexible. En concreto, los accionistas de Ferrovial que poseen el 75,55% de los títulos en circulación a la fecha de registro del dividendo decidieron recibir la retribución en acciones o no informaron de ninguna decisión.

La empresa también comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que entregará una acción por cada 103,5826 existentes en su próximo dividendo. Tras concluir el periodo de elección, el grupo repartirá un total de 5.230.564 acciones procedentes de su autocartera, por lo que no cambiará el capital social total emitido por Ferrovial.

A partir de este lunes se realizarán tanto la entrega de las acciones y la liquidación de las fracciones correspondientes como el pago del dividendo en efectivo.

Este último tipo de abono se efectuará en euros, salvo para los accionistas con acciones depositadas en The Depository Trust Company (DTC) o en forma nominativa, quienes recibirán el pago en dólares estadounidenses aplicando un tipo de cambio de 1,1651 dólares por euro, fijado el 2 de junio de 2026, recoge la comunicación a la CNMV.

El dividendo anunciado el año pasado para su entrega en junio de 2025 ascendió a un máximo de 228 millones de euros, por lo que estos 400 millones suponen una subida del 75,4%.