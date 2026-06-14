Telefónica reparte este jueves 850 millones en el segundo tramo del dividendo de 2025

Telefónica abonará el próximo jueves 18 de junio el segundo tramo del dividendo de 2025, de 0,15 euros en efectivo por acción, lo que supondrá un desembolso estimado de unos 850,5 millones de euros para la teleco presidida por Marc Murtra.

Este pago completa el dividendo total del pasado ejercicio, de 0,30 euros por acción, cuyo primer tramo, también de 0,15 euros en efectivo, se abonó el pasado mes de diciembre.

El Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), CriteriaCaixa y STC figuran entre los principales accionistas que se beneficiarán del pago de este dividendo.

El holding público, con un 10% del capital, ingresará en torno a 85,05 millones de euros, mientras que la empresa saudí, con el 9,969%, percibirá aproximadamente 84,8 millones de euros por este segundo tramo del dividendo de 2025.

Por su parte, el holding inversor de la Fundación Bancaria La Caixa, que controla en torno al 9,9% de la teleco, recibirá alrededor de 84,2 millones de euros por este pago, de modo que, en conjunto, estos tres accionistas sumarán cerca de 254 millones de euros en dividendos.

Telefónica reducirá a la mitad el dividendo que abonará con cargo a los resultados de 2026, hasta 0,15 euros por título, según informó el pasado mes de noviembre a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el marco del lanzamiento de su nuevo plan estratégico.

En concreto, el dividendo correspondiente a los resultados de 2026 se abonará en junio de 2027 y la decisión de la empresa se debe a su intención de mejorar el balance y aterrizar la «disciplina financiera de hierro» de la que ya advirtió el presidente de la ‘teleco’, Marc Murtra, en la junta de accionistas de abril de 2025.

«La política de dividendos es una parte integral de nuestra estrategia de asignación de capital y será el resultado del flujo de caja libre de Telefónica, tras invertir en el futuro de Telefónica y mantener un nivel adecuado de apalancamiento financiero», detalló.

De hecho, la remuneración al accionista para los ejercicios de 2027 y 2028 será de entre el 40% y el 60% del flujo de caja libre, ha explicado.

No obstante, la compañía ha mantenido el dividendo correspondiente a 2025 en 0,3 euros por acción, el cual se ha abonado en dos tramos de 0,15 euros por título, en concreto, en diciembre del año pasado y en junio de 2026.