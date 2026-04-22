Marc Murtra, presidente de Telefónica, ha reunido en el Movistar Arena de Madrid a cerca de 700 directivos del Grupo para activar la ejecución del plan estratégico Transform & Grow, en el primer gran encuentro interno desde su llegada a la presidencia en enero de 2025.

Murtra ha lanzado un mensaje claro y directo a la plantilla -se ha retransmitido por stremaing a todos los empleados-: «No vamos a esperar al futuro. Vamos a construirlo», ha señalado el presidente de Telefónica.

Murtra ha insistido en el mensaje de que Telefónica debe «desempeñar un papel activo en el cambio» que se está produciendo en las tecnologías a nivel mundial. «Queremos ser la puerta de acceso a las tecnologías digitales para millones de personas, empresas e instituciones: una puerta fiable, segura y que no falle», ha destacado.

El presidente de la operadora ha lanzado un mensaje directo a la organización: la transformación de Telefónica depende de decisiones concretas y de la capacidad de los directivos para actuar con rapidez, asumir riesgos y ejecutar sin dilaciones en el marco del plan estratégico.

Murtra ha situado la cultura como palanca central del cambio, apelando a los directivos a «dar siempre lo mejor», desafiar sus propios límites y crecer juntos para construir una organización de mayor impacto. El enfoque del encuentro ha girado en torno a pasar de la estrategia a la acción, con un mensaje claro: la transformación no se mide por los planes, sino por lo que la compañía hace cada día.

Murtra ha explicado que el objetivo estratégico se mantiene: convertir a Telefónica en la mejor vía de acceso a las tecnologías digitales para ciudadanos, empresas e instituciones, reforzando su papel como infraestructura crítica y socio tecnológico de referencia.

El presidente de Telefónica ha reiterado las cinco prioridades del plan: avanzar en la consolidación y liderazgo en Europa, reforzar la innovación y competitividad, mejorar la propuesta de servicios, impulsar una gestión más rigurosa y fortalecer el rol institucional de la compañía.

En este contexto, Murtra ha defendido la consolidación del sector en Europa como una condición necesaria para ganar escala, inversión y competitividad frente a otros grandes bloques tecnológicos globales.

«No penséis en esto como el plan del comité de dirección; hacedlo vuestro, mejoradlo y ejecutadlo. El crecimiento de la empresa depende del crecimiento de cada equipo y de cada persona. Y el crecimiento de nuestra gente es la clave de nuestro futuro. Depende de nuestra ambición. De nuestra iniciativa. De nosotros», ha subrayado Murtra en la convención.

Tras la intervención inicial de Murtra han tomado la palabra el consejero delegado, Emilio Gayo, y los responsables de los principales mercados de la operadora, España, Brasil, Reino Unido y Alemania. Gayo ha centrado su mensaje en cómo aterrizar la estrategia en resultados operativos y acelerar su ejecución en los mercados. «El reto ahora es convertir la estrategia en ejecución y resultados tangibles en todos los mercados», ha dicho.

Borja Ochoa, presidente de Telefónica España, ha destacado que «el liderazgo hoy no es solo ser el primero, sino sostener la excelencia en el tiempo». Christian Gebara, presidente de Telefónica Brasil, ha señalado que «el liderazgo no es un punto de llegada, es una responsabilidad permanente de seguir avanzando». El presidente de Telefónica Alemania, Santiago Argelich, ha subrayado que hay que «asegurar que el modelo sea sostenible», y Lutz Schüler, consejero delegado de VMO2, ha destacado que la clave es «integrar la tecnología».