Irán suspende las negociaciones con EEUU por los ataques de Israel en Líbano

Irán ha paralizado las negociaciones de paz con EEUU por los ataques israelíes contra el Líbano. «El equipo negociador iraní suspende las conversaciones y el intercambio de mensajes (con Estados Unidos) a través de un mediador dado que el régimen sigue cometiendo crímenes en el Líbano», indicaron.

Las autoridades iraníes han insistido en que el alto el fuego en vigor con Estados Unidos incluye el Líbano, país que estaría siendo atacado por Israel. En esta línea, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció bombardeos contra Beirut.

«El alto el fuego entre Irán y Estados Unidos es, sin lugar a dudas, un alto el fuego en todos los frentes, incluido el Líbano», dijo el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchi. El ministro consideró que la violación del alto el fuego «en un solo frente constituye una violación del alto el fuego en todos los frentes». «Estados Unidos e Israel son responsables de las consecuencias de cualquier violación», añadió.

Asimismo, el presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que Estados Unidos e Israel pagarán por lo que Teherán considera el incumplimiento de la tregua en el país árabe. «Toda decisión tiene un precio, y llega el momento de pagar la factura», dijo.

EEUU propone un «plan de desescalada gradual»

En este sentido, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha propuesto a Israel y al Líbano un plan para una «desescalada gradual» del conflicto en medio de la intensificación de las negociaciones.

Acuerdo de paz

Estas nuevas tensiones se producen en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra. Teherán y Washington habían alcanzado un preacuerdo, pendiente de aprobación del presidente estadounidense, Donald Trump. Sin embargo, medios estadounidenses afirmaron más tarde que el mandatario pidió enmendar algunas disposiciones del borrador.

A mitad de estas negociaciones, ambos países intercambiaron ataques.