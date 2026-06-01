El conservador De la Espriella es el más votado en Colombia y se jugará la presidencia con el candidato de Petro, Cepeda

El candidato conservador, Abelardo de la Espriella, disputará la Presidencia de Colombia a la alternativa del Pacto Histórico, la extrema izquierda apoyada por Gustavo Petro, Iván Cepeda, en una segunda vuelta que tendrá lugar el próximo 21 de junio, tras habver sido los dos candidatos más votados en la primera ronda celebrada este domingo.

No era el favorito, pero De la Espriella llega a la segunda vuelta tras haber cosechado el 43,73% de los sufragios, el más votado, frente a un Cepeda que se ha hecho con el 40,91% de los votos, según los últimos datos publicados por la Registraduría de Colombia, que apunta a un 98,70% del escrutinio completado.

Estos datos se traducen en 10.236.946 votos para De la Espriella, mientras que Cepeda, apoyado por el presidente saliente, Gustavo Petro, logra 9.577.812 votos. A ellos le sigue de lejos la candidata de Centro Democrático, Paloma Valencia, conservadora respaldada por el ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) que ha alcanzado el 6,91% de los sufragios.

El conservadorAbelardo de la Espriella votó este domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas con un llamamiento a «derrotar a la tiranía», en referencia al partido Pacto Histórico del actual presidente, Gustavo Petro, y del candidato Iván Cepeda. «Hoy se define la libertad, la democracia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta», ha declarado desde el colegio La Enseñanza de Barranquilla adonde acudió a votar unos 40 minutos después de la apertura de las urnas.

Las urnas se han mantenido abiertas entre las 8:00 horas (15:00 en la España peninsular) y las 16:00 horas (23:00 en la España peninsular), conociéndose los resultados prácticamente definitivos minutos antes de las 18:00 horas (1:00 en la España peninsular).