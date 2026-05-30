Estados Unidos ha golpeado a la dictadura de los ayatolás de Irán con nuevas sanciones por una red de fraude tecnológico ligada a los sicarios de la dictadura de los ayatolás de Irán, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Washington sanciona así a Teheránpor una trama de fraude tecnológico a empresas de EEUU para abastecer a su ejército.

Washington ha anunciado nuevas sanciones contra la dictadura de los ayatolás de Irán tras desmantelar una presunta red de fraude tecnológico que, según Washington, habría engañado a decenas de empresas estadounidenses para obtener equipos avanzados destinados al aparato militar iraní. La medida, comunicada por el Departamento de Estado, forma parte de la estrategia de presión continuada contra Teherán en el ámbito económico, tecnológico y de seguridad.

El caso ha reavivado las tensiones entre ambos países y añade un nuevo capítulo a la larga lista de acusaciones cruzadas en torno al programa militar iraní y sus mecanismos de adquisición de tecnología sensible.

Una red acusada de suplantar empresas estadounidenses

Según la administración estadounidense, la operación estaba dirigida por el iraní Ali Majd Sepehr, y consistía en la creación de identidades corporativas falsas que imitaban a compañías legítimas de Estados Unidos.

A través de estas estructuras, la red habría contactado con empresas tecnológicas estadounidenses para solicitar la compra de equipos especializados, haciéndose pasar por clientes autorizados o intermediarios comerciales. El objetivo, de acuerdo con Washington, era adquirir tecnología de uso dual que posteriormente sería desviada hacia el sector de defensa iraní.

Tecnología sensible y envíos a través de terceros países

El Departamento de Estado asegura que el grupo consiguió acceder a material altamente sensible, incluyendo analizadores de espectro, dispositivos de detección de seguridad y otros equipos avanzados utilizados en sectores militares y de inteligencia.

Para evitar los controles de exportación, la red habría recurrido al uso de páginas web falsas, documentación comercial fraudulenta y empresas pantalla. Además, parte de la logística se habría gestionado a través de intermediarios en Dubái, desde donde los equipos eran reenviados posteriormente a Irán.

Washington sostiene que este tipo de operaciones forman parte de un patrón más amplio de intentos de eludir sanciones internacionales y restricciones tecnológicas.

Recompensa de hasta 15 millones de dólares

En paralelo a las sanciones, el Departamento de Estado ha anunciado una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que permita interrumpir los mecanismos de financiación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, conocido como Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Este organismo, considerado clave dentro del aparato de seguridad iraní, ha sido objeto de múltiples sanciones internacionales en los últimos años por su papel en operaciones militares, inteligencia y apoyo a grupos aliados de Teherán en la región.

Presión creciente sobre las redes de adquisición tecnológica

Las nuevas medidas se enmarcan en una campaña más amplia de Estados Unidos para frenar la adquisición de tecnología avanzada por parte de Irán. Washington ha identificado redes que, según sus investigaciones, operan a través de terceros países, empresas fantasma y plataformas digitales diseñadas para evadir controles.

El objetivo declarado es limitar el acceso de Teherán a componentes que puedan reforzar sus capacidades militares, especialmente en áreas relacionadas con sistemas de vigilancia, comunicaciones y defensa electrónica.

El estrecho de Ormuz, otro foco de tensión

En paralelo al anuncio de sanciones, el Departamento del Tesoro ha actualizado información relacionada con el flujo de pagos vinculados a la dictadura de los ayatolás de Irán y ha reiterado restricciones sobre cualquier operación que implique a la llamada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA).

Según Washington, este organismo ha sido designado bajo normativas antiterroristas por su presunto apoyo material y financiero al IRGC. El Gobierno estadounidense advierte que cualquier entidad o individuo que mantenga transacciones con la PGSA podría quedar expuesto a sanciones secundarias.

La PGSA, por su parte, ha respondido con dureza a través de redes sociales, calificando las medidas como una muestra de hostilidad y asegurando que no se verá afectada por la presión estadounidense.

Respuesta iraní: desafío directo a Washington

En su respuesta pública, la PGSA ha criticado abiertamente a Estados Unidos, acusándolo de intentar controlar el estratégico estrecho de Ormuz por medios económicos y políticos.

El organismo ha afirmado que la sanción es, en realidad, una “prueba de éxito” y ha defendido su papel en la gestión del tránsito marítimo en la región. Además, ha asegurado que ni la guerra, ni la diplomacia, ni las sanciones lograrán alterar su funcionamiento.

Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión geopolítica en el Golfo Pérsico, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas natural.

Un nuevo episodio en la confrontación entre Washington y Teherán

Las sanciones anunciadas por Estados Unidos refuerzan la estrategia de presión sobre la dictadura de los ayatolás de Irán en múltiples frentes: el económico, el tecnológico y el militar. Washington busca cortar las vías de acceso a tecnología sensible y limitar la capacidad operativa de redes vinculadas a estructuras estatales iraníes.

Por su parte, Teherán mantiene su discurso de desafío y denuncia lo que considera una política de presión y bloqueo económico destinada a debilitar su influencia regional.

Con este nuevo episodio, la relación entre ambos países vuelve a situarse en un punto crítico, especialmente en torno al control del estrecho de Ormuz y la actividad de redes vinculadas al aparato militar iraní.