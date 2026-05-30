Dembélé empata la final de la Champions League tras un penalti de Mosquera a Kvaratskhelia

Cristhian Mosquera cometió un error en el minuto 64 que permitió al París Saint-Germain empatar la final de la Champions League. El conjunto parisino perdía 0-1 tras un gol en el minuto 5 de Kai Havertz, pero Ousmane Dembélé igualó fuerzas en Budapest al transformar un penalti cometido por el defensa español, sobre Kvicha Kvaratskhelia. No dudó el colegiado a la hora de pitarlo y lo cierto es que la pena máxima fue clarísima.

El Arsenal ganaba en un partido en el que se estaban sabiendo desenvolver tras adelantarse a los cinco minutos de juego. Conseguían mantener al PSG relativamente alejados del gol, hasta que mediada la segunda mitad apareció Dembélé para combinar al espacio con Kvaratskhelia. No llegó al balón el georgiano, puesto que apareció por detrás Mosquera y, en un intento de meter el pie para alejar el balón, cometió penalti. No llegó a tocarlo y derribó al delantero del PSG.

Daniel Siebert no tuvo dudas. El árbitro alemán, que favoreció al conjunto gunner en las semifinales contra el Atlético de Madrid, al no señalar un penalti claro sobre Griezmann, aquí sí que hizo lo que debía. En ningún momento toca balón Mosquera, derribando a Kvaratskhelia cuando se disponía a controlar y disparar a puerta.

Penalti a favor del PSG por esta acción de Mosquera sobre Kvaratskhelia. #UCLFinal #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/ZnakVXYy5T — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) May 30, 2026

En el lanzamiento, David Raya se preparaba bajo palos para intentar evitar el empate de los que eran vigentes campeones de Europa. Dembélé apuntaba desde los 11 metros para devolver a los de Luis Enrique las opciones de ganar su segunda Champions consecutiva. Cogió carrerilla y la pegó a la derecha del internacional español, que se tiró al lado contrario.