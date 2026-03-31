Cristhian Mosquera: edad, dónde nació, en qué equipo juega, quién es su hermano…

Cristhian Mosquera (Alicante, 27 de junio de 2004) debutó el pasado viernes con la camiseta de la selección española en el amistoso disputado contra Serbia en La Cerámica. El jugador del Arsenal, formado en las canteras del Hércules y Valencia, es uno de los candidatos de Luis de la Fuente para ir al próximo Mundial 2026. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la carrera de Cristhian Mosquera, uno de los centrales del futuro en España.

Cristhian Mosquera es uno de los centrales con mayor proyección del fútbol español y el pasado sábado debutó a los 21 años con la selección española. Luis de la Fuente llamó a filas al central del Arsenal tras la decisión de no convocar a Le Normand y ante las ausencias por lesión de Eric García y Pubill, dos jugadores llamados a estar en el Mundial. Aun así, el jugador alicantino con raíces colombianas estará en la lista de candidatos para estar en el torneo que se disputa este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Cuántos años tiene Cristhian Mosquera

Cristhian Mosquera nació el 27 de junio de 2004 y tiene 21 años.

Qué nacionalidad tiene Cristhian Mosquera

De padres colombianos, nació en la ciudad de Alicante, lugar donde se formó como futbolista antes de dar el salto a las categorías inferiores del Valencia. Durante su corta carrera ha defendido siempre la camiseta de la selección en las categorías inferiores y formó parte de la plantilla que ganó un oro olímpico en los Juegos de París 2024.

Cuánto mide Cristhian Mosquera

El central mide 1,91 metros de altura y pesa 78 kilos. Una de sus mayores cualidades es su exuberancia física, que le hace ser un ganador de duelos total con buen trato de balón. Por ello es uno de los centrales más cotizados del fútbol europeo y Arteta le llamó a filas en verano para el Arsenal.

Equipos en los que ha jugado Cristhian Mosquera

Jugó al fútbol sala en las escuelas de las Carolinas y del Cañavate San Blas antes de dar el salto al Hércules. Después de sus buenas actuaciones en el club alicantino, con 12 años se trasladó a Paterna para jugar en las categorías inferiores del Valencia.

El 16 de enero de 2022 le dio la alternativa en un partido de Copa del Rey y fue a los 17 años uno de los jugadores más jóvenes en debutar con el Valencia. Tras jugar 90 partidos con el primer equipo, el pasado verano el Arsenal pagó 15 millones para llevarse al jugador alicantino. En la presente temporada ha participado en 25 partidos con el equipo dirigido por Mikel Arteta.

Cuánto cobra Cristhian Mosquera

Según Capology, su sueldo en el Arsenal rondaría los 2,8 millones, unas 55.000 libras semanales.

Quién es el hermano de Cristhian Mosquera

Yulian Mosquera es el hermano pequeño de Cristhian Mosquera, que a sus 15 años destaca en las categorías inferiores del Valencia. Pese a su juventud, el hermano del reciente debutante con la selección es uno de los candidatos a subir al primer equipo a corto plazo. Físicamente (mide 1,94) es muy similar a su hermano mayor. Ya ha sido internacional con las inferiores de la selección.