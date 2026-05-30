PSG – Arsenal, en directo: dónde ver por TV online, dónde juegan y última hora de la final de la Champions League hoy en vivo gratis
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del PSG - Arsenal de la final de la Champions League
El PSG - Arsenal corresponde a la final de la Champions League y se jugará en el Puskas Arena de Budapest
El PSG busca su segundo título consecutivo, mientras que el Arsenal quiere la primera Champions League de la historia
El PSG y el Arsenal se enfrentan en Budapest en lo que, sin duda, será uno de los partidos del año. La final de la Champions League siempre ha sido capaz de paralizar el planeta y este año no va a ser diferente. Los de Luis Enrique parten con algo de favoritismo, pero nadie da por imposible que los pupilos de Mikel Arteta puedan dar la sorpresa en Hungría. Te contamos el resultado, goles y minuto a minuto en directo y en vivo online gratis este PSG – Arsenal que se disputa en el Puskas Arena.
PSG – Arsenal, en directo hoy
Una Champions League espectacular
PSG y Arsenal ponen fin hoy a una Champions League que ha sido frenética a lo largo del año, desde la fase de liga hasta hoy en el que se decidirá quién se lleva la Orejona. Además, hay que recordar que las semifinales fueron muy emocionantes con un cruce entre los parisinos y el Bayern de Múnich que fue espectacular en cuanto a goles. Por otro lado, el pase de los ingleses a la gran final estuvo marcada por la polémica y por el arbitraje en su cruce con el Atlético de Madrid, al que eliminó tras ganar por 1-0 en Londres en la vuelta tras el 1-1 del Metropolitano.
¿La segunda o la primera?
El todo o la nada. La gloria o la peor noche. El PSG y el Arsenal van a hablar sobre el terreno de juego en esta final de la Champions League en la que puede ocurrir de todo. Los de Luis Enrique son los vigentes campeones de la máxima competición continental, por lo que de ganar se mantendrían un año más en el trono. Por su parte, el conjunto londinense que entrena nunca ha conseguido ganar la Orejona. Pudieron hacerlo en 2006, pero cayeron ante el Barcelona, por lo que hoy están, una vez más, a un paso de hacer historia.
Partidazo en Budapest
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión del resultado, goles y minuto a minuto de esta apasionante final de la Champions League en la que se van a enfrentar el PSG y el Arsenal en Budapest, Hungría. El Puskas Arena será el encargado de decidir qué equipo sale como campeón del viejo continente en un horario que es verdad que no es el habitual de la máxima competición continental. Los amantes del fútbol español vibrarán con este choque en el que dos técnicos de nuestro país se ven las caras, por lo que veremos si ganan los parisinos, dirigidos por Luis Enrique, o los londinenses, a los que entrena Mikel Arteta.
El horario de la final de la Champions League
Muchos aficionados siguen sin saber el motivo por el que la final de la Champions League se juega a las 18:00 horas y no en el horario habitual de la máxima competición continental, que es el de las 21:00 horas.
Alineación del Arsenal
Y ahora nos toca fijarnos en el once de Mikel Arteta, que busca hacer historia con el cuadro gunner. Esta es la alineación oficial del Arsenal contra el PSG: David Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Declan Rice, Lewis-Skelly, Odegaard; Saka, Trossard, Havertz.
Alineación del PSG
Ya tenemos el once elegido por Luis Enrique para este partidazo en el que se conocerá al campeón de la Champions League. Esta es la alineación oficial del PSG hoy contra el Arsenal: Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.
¡Todo preparado!
Falta apenas una horita para que ruede el balón en Budapest, por lo que en breves momentos conoceremos las alineaciones del PSG y del Arsenal para esta final de la Champions League.
Dónde ver por TV la final de la Champions League
La final de la Champions League PSG – Arsenal se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar+ y también por La1. Pese a ello, en OKDIARIO te contaremos en vivo online y en streaming gratis todo lo que suceda en el Puskas Arena.