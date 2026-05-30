El banco de Inglaterra ha advertido que la racha de «buena suerte» de la que gozaron los bancos centrales al mantener la inflación bajo control ha llegado a su fin, con el inicio de una era más propensa a las crisis.

En concreto, Catherine Mann, miembro del comité de política monetaria del Banco de Inglaterra ha cuestionado si la baja y estable inflación que se mantuvo durante décadas hasta el repunte de precios posterior a la pandemia, un período conocido como la Gran Moderación, fue el resultado de una política astuta del banco central, según ha informado Bloomberg.

«Se suponía que el éxito de la independencia del banco central y la política de metas de inflación era la Gran Moderación», ha afirmado en la Conferencia Económica de Dubrovnik.

Además, ha añadido que ahora «los mercados financieros se han convertido en un factor mucho más importante para regular el comportamiento de las economías y de los bancos centrales».

La inflación crece por la guerra de Irán

El Banco de Inglaterra ha estado sometido a una presión creciente en los últimos años tras sus dificultades para mantener la inflación del Reino Unido cerca de su objetivo del 2%. Asimismo, la inflación alcanzó cifras de dos dígitos tras la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022 y ahora se ve impulsada por la guerra en Irán.

Igualmente, el repunte de los precios tras la pandemia puso fin abruptamente a un periodo en el que la principal preocupación del banco central británico era la baja inflación y la debilidad de la economía.

Por tanto, ante el resurgimiento de la inflación, el Banco de Inglaterra (BOE) ha aplazado sus planes de reducir aún más los tipos de interés este año y está considerando subidas para frenar la persistencia de las presiones inflacionarias. Los mercados prevén actualmente un aumento de un cuarto de punto en el tipo de interés oficial, desde el 3,75%, para finales de 2026.

En consecuencia, Mann ha afirmado que el Comité de Política Monetaria tiene margen de maniobra para equilibrar su objetivo de mantener la inflación baja con el apoyo a la economía.

«Con el tiempo y dentro del comité, la importancia que se le da a todos estos factores varía, y una cuestión importante es cómo cambian esas prioridades en función del estado de la economía y las presiones a las que estamos sometidos», declaró.

En concreto, estas declaraciones han tenido lugar un día después de que el gobernador del BOE, Andrew Bailey, afirmara que el banco central británico podría tolerar un periodo de inflación superior al objetivo para ayudar a la debilitada economía del Reino Unido.

«Pero esa tolerancia se debilitaría si comienzan a aparecer señales de efectos de segunda ronda», dijo el viernes en la Conferencia Económica de Reikiavik en Islandia.