El auge de las «Siete Magníficas», que representan aproximadamente una cuarta parte de la renta variable mundial y alrededor de un tercio del S&P 500, ha impulsado a las acciones tecnológicas de alto crecimiento muy por delante de las más defensivas.

El último ejemplo lo brinda el sector mundial de los chips de memoria que está experimentando una transformación sin precedentes en la actualidad, ya que la implacable demanda derivada del desarrollo de la IA está provocando una revalorización histórica de la industria de los semiconductores.

El auge de los semiconductores ha tenido como resultado uno de los repuntes bursátiles más notables de los últimos años. Y marca mayo como el mes con mayores avances multimillonarios en la industria global de la memoria.

El índice coreano en máximos

Las acciones de la compañía surcoreana SK Hynix se dispararon hasta un 13% en la sesión bursátil del miércoles en Seúl, alcanzando un nuevo máximo histórico y elevando su capitalización de mercado por encima de 1 billón de dólares (860.000 millones de euros) por primera vez.

SK Hynix es ahora la segunda empresa surcoreana y la tercera empresa asiática en general en entrar en el club del billón de dólares, después de su rival Samsung Electronics, que cruzó ese umbral a principios de este mes, y de la taiwanesa TSMC antes que ella.

Las acciones de la empresa han subido aproximadamente un 250% desde principios de año, mientras que la ganancia de las acciones desde abril de 2025 ha superado el 1200%.

SK es uno de los principales proveedores de Nvidia y controla alrededor del 60% del mercado de memoria HBM. Un nuevo chip de IA de Nvidia requiere tanta memoria como varios ordenadores potentes.

Lo preocupante de esta tendencia es que los precios se disparan y la oferta se agota incluso antes de que los gigantes de la IA pongan en marcha sus planes de construcción de centros de datos.

Por todo ello, el mercado empieza a asumir que la memoria podría convertirse en uno de los grandes cuellos de botella de la próxima generación de IA.

Las acciones de Samsung se disparan

El índice KOSPI de Corea del Sur también se ha beneficiado enormemente de este repunte. El miércoles, el índice subió hasta un 2,9%, alcanzando un nuevo máximo histórico de 8.457 puntos.

El índice coreano ha subido más del 100% desde principios de año, tras caer más del 20% durante marzo, cuando estalló la guerra con Irán. Desde sus mínimos en diciembre de 2024, el índice se ha más que duplicado.

Por su parte, las acciones de su competidor nacional, Samsung, también subieron hasta un 8%, antes de cerrar con un alza del 2,7% en un cierre récord de 307.000 wones, frente a los 2,243 millones de SK.

Samsung se ha hecho fuerte en la memoria DRAM, con una cuota de mercado superior al 30%.

Capitalización de un billón de dólares

Las acciones de Samsung han subido un 149% en lo que va de año, mientras que las de SK Hynix han aumentado un 215% y las de Micron un 245%.

Esta última se ha convertido en uno de los focos de la IA debido a la escasez de memoria. Un día después de los coreanos, el estadounidense repuntó un 19% en bolsa.

La revalorización de los títulos de Micron tiene lugar después de que los analistas del banco UBS hayan casi triplicado el precio objetivo para la acción de los 535 a 1.625 dólares, otorgando una futura capitalización de hasta 1,8 billones de dólares a la firma, superando así el valor bursátil actual de otros gigantes como Meta o Tesla.

Por lo que ya no solo hablamos de GPUs, sino que otros chips como las CPUs o los semiconductores centrados en la memoria han ganado protagonismo por el desarrollo de la IA agéntica.

Micron es uno de los principales diseñadores y fabricantes de chips de memoria y la memoria HBM se ha convertido en indispensable para que la IA procese datos a tal velocidad.

Tal es la escasez y la ventaja de Micron que ha podido elevar los precios, llevando a sus resultados a cifras récord, doblando sus ingresos en su segundo trimestre fiscal frente al mismo periodo del año anterior.

Eso supone un cambio enorme para una industria históricamente considerada cíclica y de bajo margen.

Europa se queda atrás

Con el auge de la IA hay muchas compañías que han despegado, pero en Europa no hemos experimentado el mismo optimismo. Del top 10 compañías con mayor capitalización bursátil, 8 son estadounidenses, una asiática y una de Oriente Medio.

Dentro del top 20, tan solo se encuentra una europea al final de la cola, ASML.

UBS asegura que la compañía produce suficientes máquinas para aumentar el suministro de semiconductores en un 50% el próximo año. Además, ASML debería ser capaz de incrementar sus ventas considerablemente durante los próximos 12 a 18 meses.

Esto convierte a la compañía en la «principal elección del sector» en el ámbito de los semiconductores.