Los sistemas antidrón (C-UAS) de Indra se han situado en el equipo ganador en la categoría de rendimiento en los ejercicios TIE (Technical Interoperability Exercise) 2026 de la OTAN, según ha indicado la empresa en un comunicado, lo que demuestra su «elevada capacidad».

De esta forma, estos sistemas de Indra -incluido su sistema de mando y control C4ARMS, su sensor de RF SmartEar y su inhibidor de RF Brontes- han demostrado su capacidad para integrarse e interoperar con sistemas y tecnologías de otros fabricantes y otros países, lo que los posiciona como «unas de las soluciones de mayor rendimiento y mejor preparadas para formar parte de la arquitectura de defensa de la Alianza».

Durante las pruebas, celebradas en Países Bajos del 11 al 22 de mayo, con unos 300 participantes de 11 países aliados y socios como Ucrania y Australia, la compañía logró uno de los niveles de interconexión más altos en un entorno que reunió más de 60 sistemas y 40 soluciones de mando y control.

Indra formó parte del grupo ganador, seleccionado por su rendimiento (performance challenge), y que también estaba integrado por Leonardo, OM Defence, Robin Radar Systems, Thales, Beephonix, Operational Solutions, Defsecintel y Rhode & Schwarz.

«El resultado abre la puerta a Indra a participar en el ejercicio Baltic Trust 26, previsto en Letonia en agosto, donde se llevarán a cabo escenarios operativos de ataque y defensa frente a drones, incluidos entornos degradados», ha señalado la empresa capitaneada por Ángel Simón.

Soluciones de defensa para la alianza

El objetivo de estos ejercicios organizados por la Agencia de Comunicación e Información (NCIA) de la OTAN es determinar qué soluciones pueden integrarse en la arquitectura de defensa de la Alianza, interoperando de forma fluida con otros sistemas existentes. Desde la compañía han destacado que sus productos C-UAS «demostraron que forman parte de uno de los sistemas más completos y maduros que existen en este momento en el continente».

El ejercicio evaluó la interoperabilidad real de las capacidades C-UAS -detección, identificación y neutralización de drones- en escenarios operativos complejos, utilizando arquitecturas aliadas y estándares como el protocolo Sapient. En este contexto, Indra «demostró la capacidad de sus productos C-UAS para integrarse en redes multinacionales, intercambiar datos en tiempo real y coordinar toda la cadena de respuesta frente a amenazas aéreas no tripuladas».

Las pruebas incluyeron su conexión con radares, sensores de radiofrecuencia y sistemas de mando y control de terceros, así como la validación de parámetros clave como la estabilidad del seguimiento, la integración sensor-C2, la identificación de objetivos y la eficacia de la cadena de neutralización.

La compañía también operó con sistemas de otros fabricantes, adaptándose a distintos requisitos operativos y «confirmando la flexibilidad de su solución en un entorno marcado por la rápida evolución de la amenaza».