José Vicente de los Mozos se ha despedido este martes como consejero delegado de Indra reivindicando la profunda transformación acometida en la compañía durante los últimos tres años, periodo en el que la acción de la tecnológica se disparó un 326%, pasando de 11,47 euros en mayo de 2023 a 48,81 euros en abril de 2026, y convirtiéndose en 2025 en el mejor valor del Ibex 35 con una subida anual del 180%.

El directivo lanzó un mensaje de despedida a través de su LinkedIn tras hacerse oficial el nombramiento de José María Recasens como nuevo consejero delegado de la compañía. En él, De los Mozos defendió que deja una Indra «más fuerte, más industrial, más tecnológica y con vocación global», al tiempo que reivindicó el crecimiento bursátil, financiero e industrial alcanzado bajo su gestión.

«Han sido tres años intensos, en los que juntos hemos transformado una visión en una realidad sólida, ambiciosa y con proyección global», afirmó el ya ex CEO en su publicación.

La salida de De los Mozos se produce además en un momento especialmente delicado dentro de la compañía y tras semanas de movimientos internos en la cúpula directiva de Indra. Aunque el consejo agradeció formalmente su papel en el desarrollo del plan estratégico Leading the Future, distintas fuentes reconocen que existían tensiones internas sobre el modelo de gestión y el reparto de poder dentro del grupo.

En su mensaje, el ejecutivo quiso dejar claro cuál considera que ha sido su principal aportación: convertir «Indra en una gran compañía industrial y de Defensa con proyección internacional».

De los Mozos reivindica el crecimiento

El balance financiero presentado por el propio entorno del directivo refleja el fuerte crecimiento experimentado por la compañía desde su llegada a la dirección ejecutiva en mayo de 2023.

Durante ese periodo, los ingresos de Indra pasaron de 4.343 millones de euros en 2023 a 5.457 millones en 2025, lo que supone un crecimiento del 26%. El beneficio neto prácticamente se duplicó, pasando de 206 millones a 436 millones de euros, mientras que el margen EBIT mejoró del 8% al 9,5%, pese al fuerte incremento de inversiones acometidas durante estos años.

La generación de caja también continuó creciendo, con un flujo de caja libre que pasó de 312 millones a 364 millones de euros.

Sin embargo, el dato que más quiso destacar De los Mozos fue la evolución bursátil de la compañía. La capitalización de Indra pasó de rondar los 2.100 millones de euros a superar los 9.000 millones, multiplicando por más de cuatro el valor del grupo en apenas tres años. «Hemos multiplicado por más de cuatro lo que vale la compañía en estos tres años», afirmó el directivo en su despedida pública.

El giro a Defensa y aeroespacial

Uno de los principales ejes estratégicos impulsados por De los Mozos fue el decidido pivotaje de Indra hacia Defensa y aeroespacial, sectores que se han convertido en el gran motor de crecimiento del grupo.

Durante su etapa, la cartera de pedidos pasó de 6.776 millones de euros a 16.083 millones, un incremento del 137%, de los cuales más de 11.300 millones corresponden ya al negocio de Defensa.

El grupo reforzó además su posición industrial con operaciones estratégicas como la creación de Indra Space, la integración de Hispasat y Hisdesat, el control del 51% de TESS Defence, la compra de Micro Nav y Global ATS o la joint venture PULSE junto a EDGE, el gigante tecnológico de Emiratos Árabes Unidos.

En paralelo, Indra incrementó su plantilla con más de 2.500 profesionales adicionales en apenas un año, especialmente vinculados a las áreas de Defensa y aeroespacial, que crecieron un 14%.

Salida rodeada de cambios internos

La despedida de De los Mozos coincide además con una profunda reconfiguración interna dentro de Indra. Durante las últimas horas tomó fuerza la posibilidad de que Manuel Cermerón, hombre próximo a Ángel Simón, asumiera la dirección ejecutiva del grupo. Sin embargo, finalmente el consejo terminó optando por José María Recasens como nuevo CEO.

El relevo abre una nueva etapa dentro de Indra, aunque el mensaje lanzado por De los Mozos deja también una lectura clara hacia el mercado y hacia el propio consejo: reivindicar que la transformación industrial, financiera y bursátil vivida por la compañía durante los últimos años se produjo bajo su liderazgo directo.