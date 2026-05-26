El consejo de administración de Indra ha dado finalmente un vuelco al proceso de sucesión en la cúpula ejecutiva de la compañía y ha optado por nombrar a José María Recasens Laguarda nuevo consejero delegado del grupo, pese a que Manuel Cermerón partía durante las últimas horas como el principal favorito para asumir el cargo.

La decisión, comunicada este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se ha aprobado por unanimidad en el consejo de administración mediante el procedimiento de cooptación. Recasens será además consejero ejecutivo de la compañía y asumirá oficialmente sus funciones el próximo 17 de junio, con el objetivo de facilitar una “transición ordenada” tras la salida de José Vicente de los Mozos.

El movimiento supone un cambio de rumbo relevante dentro de Indra, especialmente porque en el entorno del consejo se daba prácticamente por hecho durante buena parte del día el nombramiento de Manuel Cermerón, actual director de crecimiento y transformación de Veolia y hombre de máxima confianza de Ángel Simón.

Cermerón había ganado peso en las quinielas internas por su perfil técnico, su experiencia industrial y su estrecha relación con Simón desde su etapa en Agbar y Suez España. Su candidatura era vista además como la opción preferida para consolidar el nuevo núcleo de poder impulsado por el actual presidente de Indra y para relanzar operaciones estratégicas como la futura integración con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

Sin embargo, el consejo terminó inclinándose por Recasens, en una decisión que algunas fuentes internas interpretan como una búsqueda de equilibrio entre los distintos bloques de influencia existentes actualmente dentro de la compañía.

Asumirá el relevo el 17 de junio

Según la comunicación remitida a la CNMV, el nombramiento llega tras finalizar el proceso de selección y después de recibir el informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo.

La compañía también confirmó que la salida de José Vicente de los Mozos se produce como consecuencia de la resolución de su contrato de prestación de servicios ejecutivos. El consejo quiso dejar constancia expresa de su papel en el desarrollo e implementación del plan estratégico “Leading the Future”, uno de los pilares de transformación de la empresa en los últimos años.

La sustitución de De los Mozos ha estado rodeada además de cierta controversia interna. Diversas fuentes próximas al grupo señalan que la decisión de no prorrogar su continuidad se fue articulando durante los últimos días mediante conversaciones individuales entre miembros del consejo y la presidencia de la compañía, en un contexto de creciente reordenación interna del poder.

La llegada de un nuevo consejero delegado se produce precisamente en un momento especialmente sensible para Indra, marcada por los cambios organizativos impulsados en los últimos meses, la reorganización de áreas estratégicas y la creciente relevancia del negocio de defensa dentro de la compañía.

La fusión con EM&E sigue sobre la mesa

Uno de los grandes interrogantes que deja el nombramiento de Recasens es qué ocurrirá ahora con la operación corporativa entre Indra y EM&E, una de las grandes apuestas industriales que sobrevuelan el futuro del grupo.

Cermerón era visto internamente como el ejecutivo llamado a pilotar directamente las negociaciones con la familia Escribano, gracias tanto a su experiencia empresarial como a su cercanía con Ángel Simón. Su perfil encajaba especialmente con la idea de impulsar una gran integración industrial en torno al negocio de defensa y tecnología militar.

Pese al cambio de candidato, fuentes próximas a la compañía aseguran que la operación continúa siendo estratégica para Indra y que el nuevo consejero delegado deberá afrontar igualmente ese desafío en los próximos meses.

La integración con EM&E es considerada clave para reforzar la posición de Indra en el nuevo ciclo de inversión europea en defensa, así como para ampliar capacidades industriales en sistemas terrestres, electrónica militar y armamento.

El nombramiento de Recasens abre ahora una nueva etapa dentro de la compañía, aunque también deja abiertas incógnitas sobre el equilibrio de poder interno y sobre el peso que mantendrá Ángel Simón en las grandes decisiones estratégicas del grupo tras no salir adelante finalmente la opción que, hasta última hora, parecía contar con más apoyos dentro del entorno directivo.