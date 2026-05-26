Ipe Aranha: «Mi método detox ayudó al futbolista Marcelo Guedes a pasar de suplente a capitán del Lyon»

La alimentación es uno de los ejes principales del día a día y lo que comemos influye directamente en el organismo. Tanto es así que nuestro cuerpo puede rebelarse, generando inflamación, hinchazón y distintas molestias que terminan afectando incluso a cómo nos vemos frente al espejo. No hablamos únicamente de engordar, sino de cómo el organismo responde a determinados hábitos y alimentos. Y, según los expertos, eso puede cambiar a través de una alimentación más consciente y una combinación estratégica de ingredientes. Para saber más sobre este método detox, hablamos con Ipe Aranha, experto en nutrición, quien ha trabajado con VIPs y personalidades como Marcelo Guedes.

En una conversación entre España y Brasil, charlamos con el experto en nutrición que, además, es responsable de algunos de los cuerpos más admirados de Brasil y también de figuras internacionales. A través de su experiencia como chef privado, Aranha ha aprendido a crear recetas que ahora plasma en su libro superventas Detoxifique-Se, una obra con la que celebra diez años de trayectoria profesional. En ella desvela los secretos de la cocina funcional, explica sus propiedades y reúne 80 recetas exclusivas, además de incluir un programa de creación propia.

«Hay temas en tendencia ahora, que llevo defendiendo 14 años»

Su camino hacia la cocina no comenzó como el de los demás y él mismo lo confiesa: «Mi trayectoria no comenzó en la gastronomía tradicional, sino trabajando en el primer restaurante con certificación biológica de Brasil, intentando entender el impacto de los alimentos en el cuerpo, la salud y la energía de las personas, así como todo el veneno utilizado en su producción. Hace prácticamente 14 años ya defendía temas que hoy se han convertido en tendencia, como la alimentación consciente, la comida real, la desinflamación, el zumo verde y la reducción de productos industrializados».

Después de conocer el inicio de su historia, queda claro que Ipe Aranha fue un visionario dentro del sector, adelantándose a preocupaciones que hoy forman parte de la conversación global sobre bienestar y salud.

Su formación tuvo lugar en Nueva York, donde se especializó en Food Therapy en el Natural Gourmet Institute, una experiencia que supuso un antes y un después en su vida. Allí entendió la gastronomía más allá del placer, descubriendo que también podía convertirse en una herramienta de transformación física y emocional.

El detox como remedio

Con el tiempo llegó el reconocimiento internacional y lo hizo gracias a la mejor campaña de marketing posible: el boca a boca. «Las personas percibían mejoras en la energía, reducción de la inflamación, mejor tránsito intestinal, mayor calidad del sueño y cambios en la composición corporal. Eso me llevó de forma natural a proyectos internacionales, consultorías y colaboraciones con médicos y clínicas de medicina del estilo de vida», explica el experto.

Además, muchos hoteles comenzaron a ponerse en contacto con él para implementar experiencias enfocadas en el bienestar y ofrecer a sus huéspedes una nueva forma de entender la salud.

«Tengo dos referentes en cocina: la cocinera de mi casa y mi abuela»

En Latinoamérica ocurre algo similar a España: la comida es cultura y no sólo una necesidad básica. También es una manera de cuidar y acoger. Ipe Aranha asegura que todo nace en su infancia y recuerda a dos grandes referentes: «La cocinera de mi casa, quien me crió junto a mis padres, doña Carpitulina, la mejor cocinera que he conocido en mi vida y mi abuela Lilia, de origen portugués y la mejor repostera especializada en dulces de huevo que he visto jamás».

Su trabajo va mucho más allá de las recetas detox. Busca conectar el sabor con la memoria afectiva, la cultura e incluso la fisiología de cada persona. «Con el tiempo, empecé a ver la cocina como un espacio de construcción de salud. Es lo que también suelo llamar ‘ahorro de salud’: pequeñas decisiones diarias que fortalecen el organismo a lo largo de la vida, reflejándose en longevidad y calidad de vida», añade.

Cuando su trabajo comenzó a ganar notoriedad, la exclusividad llamó a su puerta y sólo unos pocos podían acceder a su método. Por eso decidió democratizarlo y acercarlo al gran público. A través de Detoxifique-Se, comparte diez años de aprendizaje y muestra cómo aplicar los principios detox y los beneficios de una alimentación saludable de forma cotidiana y, sobre todo, sostenible.

El método se basa en una estrategia nutricional centrada en la desinflamación, la densidad nutricional y la optimización de los sistemas naturales de eliminación del cuerpo, especialmente hígado, intestino y riñones.

Sobre la base de su alimentación, explica: «Se basa en comida real, gran variedad de vegetales, cereales y semillas, alimentos ricos en compuestos bioactivos y reducción de productos industrializados, azúcar, gluten, lactosa y exceso de ultraprocesados. El objetivo no es adelgazar, ya que eso es una consecuencia del proceso. El foco está en reorganizar el organismo, mejorar la energía vital, la calidad del sueño, el funcionamiento intestinal, la retención de líquidos, la inflamación y la eficiencia metabólica».

Durante su carrera ha visto importantes transformaciones físicas y emocionales, gracias a su método detox. «He visto casos de personas que llegaron extremadamente inflamadas, cansadas, durmiendo mal, con poca disposición y una mala relación con su propio cuerpo, y que después de un proceso de reorganización alimentaria pasaron a tener una vida completamente diferente».

«Uno de los cambios más grandes que he hecho con mi método detox, es el del futbolista Marcelo Guedes. Hizo que pasara de suplente a capitán»

Sin embargo, uno de los casos más radicales que recuerda es el del futbolista Marcelo Guedes. «En aquella época estaba completamente relegado en el Olympique de Lyon e inició un proceso de alimentación saludable junto con el acompañamiento del médico especialista en medicina del estilo de vida, el doctor Samuel Dalle Laste», explica.

Según Aranha, el cambio fue evidente: «Después de aproximadamente dos semanas de tratamiento intensivo y cerca de dos meses aplicando conscientemente este enfoque de alimentación saludable y medicina del estilo de vida, empezó a notar cambios importantes en su energía, disposición y rendimiento, pasando de ser suplente de suplentes a convertirse en capitán del Lyon».

Entre los beneficios más comunes de su método detox destacan la mejora del funcionamiento intestinal, la reducción de la retención de líquidos y la hinchazón, el aumento de la energía vital, una mejor calidad del sueño y la disminución de procesos inflamatorios. Además, en muchos casos también se observan mejoras en parámetros metabólicos como la glucemia, la sensibilidad a la insulina o la reducción de los atracones por ansiedad.

Y deja un mensaje claro: «El cuerpo necesita recibir nutrientes para funcionar bien. No se trata sólo de restringir alimentos, sino de nutrir profundamente el organismo. Y lo afirmo sin miedo a equivocarme: el 90% de las personas en el mundo viven en monotonía alimentaria».

Ipe Aranha ya es un referente consolidado en Brasil y ahora comienza a ganar protagonismo en España gracias a un método detox que apuesta por transformar el bienestar desde dentro.