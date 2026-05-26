Negocios TV, el medio líder de información económica en español, conquista Wall Street

Negocios TV, el medio de referencia en información económica audiovisual en español, da un salto histórico y se incorpora al New York Stock Exchange (NYSE), el parqué más grande del mundo. Desde el icónico edificio de Wall Street, el canal emitirá su nueva programación diaria, consolidando su posición como la voz líder en español para los mercados financieros globales.

Al frente de esta nueva etapa estará Víctor Hugo Rodríguez, periodista económico de reconocida trayectoria, que conducirá la cobertura en directo del cierre de Wall Street en el siguiente horario:

ESPAÑA 21:00 – 22:06 h

EE.UU. (Costa Este, ET) 15:00 – 16:06 h

MÉXICO (CT) 14:00 – 15:06 h

Una franja estratégica pensada para conectar a los inversores y profesionales de ambos lados del Atlántico en el momento clave de la jornada bursátil.

Una programación pensada para el inversor global hispanohablante

La apuesta de Negocios TV desde el NYSE se articula en torno a dos pilares fundamentales:

Cobertura diaria del cierre de Wall Street , con análisis en tiempo real, datos de mercado, entrevistas con analistas y reacciones inmediatas a los movimientos que marcan la sesión.

, con análisis en tiempo real, datos de mercado, entrevistas con analistas y reacciones inmediatas a los movimientos que marcan la sesión. NYSE Recap, un nuevo programa semanal que ofrecerá el resumen imprescindible de todo lo ocurrido en los mercados durante la semana: claves, ganadores, perdedores y previsiones.

Con esta nueva etapa, Negocios TV refuerza su liderazgo como el medio audiovisual líder en información económica en español y se convierte en un puente informativo entre Estados Unidos, España y América Latina. Una presencia que no solo eleva el nivel de la cobertura económica en nuestro idioma, sino que sitúa a la marca en el epicentro mundial de las finanzas.

«Estar en el NYSE no es solo un cambio de escenario: es un compromiso con

nuestra audiencia. Queremos que el inversor hispanohablante tenga, en su

idioma y en tiempo real, la misma información de primer nivel que cualquier

profesional de Wall Street.»

Sobre Negocios TV

Negocios TV es el canal líder de información económica y financiera audiovisual en español. Su programación combina análisis de mercados, entrevistas con los principales protagonistas de la economía mundial y cobertura en directo de las grandes citas bursátiles, ofreciendo al público hispanohablante una mirada experta, rigurosa y accesible.