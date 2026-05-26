Tras cancelar su última película, Millie Bobby Brown vuelve a la saga que consolidó su carrera tras ‘Stranger Things’

Ha pasado ya una década desde que su nombre pasó del anonimato a la primera línea de la industria audiovisual. Millie Bobby Brown saltó a la fama internacional gracias al éxito sideral de Stranger Things, pero a pesar de ser una de las jóvenes actrices más prometedoras de su generación, por el momento su impacto mediático se ha quedado varado entre el reclamo de la fama y la incapacidad de generar proyectos que le permitan dar un salto más allá del ecosistema de la líder del streaming. Ahora, tras cancelar Perfect, el biopic deportivo sobre Kerri Strug, Bobby Brown vuelve al catálogo de la «gran N roja» con la tercera parte de una saga que demostró que podía brillar fuera del ecosistema sobrenatural de los hermanos Duffer: Enola Holmes 3 está a punto de estrenarse en Netflix.

Después de liderar el reparto de la tercera temporada de Stranger Things, Bobby Brown vivió un impasse cinematográfico, apareciendo en Godzilla: Rey de los monstruos (2019) y Godzilla vs. Kong (2021). No obstante, la intérprete británica varió de verdad su registro protagonizando la adaptación de la serie de novelas de Nancy Springer, Enola Holmes (2020). Partiendo del mito del detective por antonomasia creado por Arthur Conan Doyle, la escritora se inventó una hermana pequeña para Sherlock Holmes, siendo la principal investigadora de sus propios casos a la sombra de sus hermanos mayores y, con el objetivo último de resolver la misteriosa desaparición de su madre.

En su momento, fue una de las cintas más vistas de la plataforma. Sólo dos años más tarde, el terminal lanzó una secuela que no partía de ninguna novela en concreto, a diferencia de su antecesora, la cual versionaba El caso del marqués desaparecido. Con la tercera entrega, Netflix pone en Enola Holmes 3 los acontecimientos narrativos que se encuentran dentro del libro El caso de los extraños ramos de flores, centrado en la búsqueda del mejor amigo de Sherlock, el doctor John Watson.

Millie Bobby Brown estrena ‘Enola Holmes 3’

Netflix pondrá toda la carne en el asador para Enola Holmes 3. Sabemos entre poco y nada del argumento oficial, pero parece claro que uno de sus puntos esenciales partirá de una decisión nupcial clave para Enola: deberá decidir si sienta la cabeza como esposa de Lord Tewkesbury (Louis Partridge) o si aboga por su independencia y libertad profesional.

There goes the bride… The ENOLA HOLMES 3 trailer drops tomorrow. pic.twitter.com/uSyuN22LvY — Netflix (@netflix) May 26, 2026

El punto final de la trilogía huirá de las calles de Londres para enfrentarse a un caso internacional en los exóticos paisajes de Malta. Una de las principales novedades será la presencia de Philip Barantini tras la cámara, sustituyendo a Harry Bradbeer, quien hasta ahora había sido el realizador encargado de dirigir las aventuras de Enola. Barantini es conocido por ser el director de Hierve (2021), aunque los amantes de las series lo reconocerán sobre todo por haber dirigido los episodios de Adolescencia.

¿Quién regresa al reparto?

Aparte de ver a Bobby Brown recuperando su papel de Enola Holmes, la película volverá a tener a Henry Cavill en la piel de Sherlock, Partridge como Lord Tewkesbury y Helena Bonham Carter como la madre de la protagonista, Eudoria Holmes. Como principal novedad, Himesh Patel interpretará a Watson.

Desconocemos si la trama seguirá estrictamente los acontecimientos del libro mencionado. Pero eso es algo que descubriremos el próximo 1 de julio, cuando Enola Holmes 3 aterrice en Netflix.