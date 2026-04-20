Netflix cancela lo último de Millie Bobby Brown: la actriz se marcha de un proyecto que podía apuntar a los Oscar

Cuando Stranger Things se estrenó en 2016, parecía que Netflix había encontrado a la próxima estrella juvenil del celuloide: Millie Bobby Brown estaba llamada a ser el faro interpretativo de toda una nueva generación de actores. Sin embargo, una década después son otros miembros del reparto de la serie de los Duffer los que han visto cómo sus carreras daban el salto al séptimo arte. David Harbour y Sadie Sink han dado el salto al UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) y perfiles como Joe Keery triunfan incluso en el apartado musical. En cambio, la actriz nacida en Marbella ha supeditado su filmografía a los designios de la «gran N roja» y ahora, tras varias diferencias creativas con su último proyecto, Boby Brown se ha desentendido definitivamente de Perfect, un biopic deportivo que aspiraba a ser una de esas historias que terminan orbitando el circuito de premios.

Perfect iba a centrarse en la figura de Kerri Strug, la gimnasta estadounidense que tuvo un desempeño histórico en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996. Pero mucho antes del liderazgo del proyecto adquirido por Netflix y de la salida de Bobby Brown, el filme ya había encontrado serias complicaciones en el desarrollo de su preproducción. En un principio, la encargada de asumir la dirección iba a ser Olivia Wilde. La actriz había sorprendido con su debut tras las cámaras en Súper empollonas (2019) y este salto hacia una película biográfica parecía el paso lógico hacia una carrera autoral ascendente con opciones futuras en los Oscar. Además en el papel de Strug, la estrella de The King, Jojo, Rabbit y El poder del perro, Thomasin McKenzie, iba asumir el rol principal.

Sin embargo y tras el desgaste del rodaje de No te preocupes querida, Wilde aseguró necesitar un tiempo para descansar y reescribir una parte del guion donde se incluiría el escándalo de abusos sexuales en la disciplina gimnástica de Estados Unidos. Al final, la directora abandonó el ambicioso filme y el biopic saltó a las manos de Netflix, fichando a Gia Coopola (The Last Showgirl) como realizadora y teniendo a Bobby Brown como protagonista y productora bajo su sello, PCMA Productions.

Netflix y Bobby Brown abandonan la historia de Kerri Strug

Al inicio del 2026, Coppola se baja la dirección por diferencias creativas con los productores ejecutivos y Cate Shortland (Viuda negra) termina sustituyéndola en la realización. Mientras tanto, la guionista Ronnie Sandalhl (Borg McEnroe), quien ha estado vinculada en todo el proceso termina encadenando varias versiones en una disputa que va, desde la propia implicación de Bobby Brown en el libreto de la historia a la negativa en los despachos de Riverstone Pictures y Magna Films.

Todo ello ha desembocado en la salida de la dos veces nominada al Emmy y por tanto, también de su productora.

La actriz sigue vinculada a Netflix

Tras una década como Eleven, papel que ha utilizado de excusa para señalar no haber podido participar en otros proyectos, Bobby Brown ha encadenado dos largometrajes tan pobres como Damsel (2024) y Estado eléctrico (2025). Esta última es una de las cintas más ruinosas de la historia de la plataforma.

No obstante y a pesar de este desplante, la actriz todavía tiene que estrenar Enola Holmes 3 y Just picture It bajo el paraguas corporativo de Netflix. Pero la cancelación de Perfect no puede dejar de sentirse como la oportunidad perdida de un personaje que habría puesto en valor el recorrido ascendente de una Bobby Brown que necesita un rol relevante si quiere marcar una línea ascendente interpretativa y confirmarse como un icono relevante dentro de la industria.