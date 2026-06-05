Gloria Camila se rompe en pleno homenaje a Ortega Cano y deja la imagen del día en Las Ventas

José Ortega Cano ha vivido este 5 de junio de 2026 una jornada que quedará grabada para siempre en su memoria. La Plaza de Toros de Las Ventas, considerada el templo de la tauromaquia y la plaza más importante del mundo, ha rendido homenaje a uno de los grandes nombres de la historia del toreo en reconocimiento a una trayectoria profesional que supera ya el medio siglo de dedicación y éxitos en los ruedos. El acto, organizado por la Comunidad de Madrid, reunió a familiares, amigos y aficionados que quisieron acompañar al maestro en un momento cargado de simbolismo y emoción. El homenaje comenzó con un coloquio abierto al público y culminó con el descubrimiento de un azulejo conmemorativo instalado en los bajos del tendido 1 de la Monumental madrileña. Con este reconocimiento, Ortega Cano pasa a formar parte de la galería permanente de figuras legendarias del toreo que han dejado una huella imborrable en Las Ventas.

La importancia de este homenaje no solo radica en la extensa carrera del diestro, sino también en algunos de los hitos que marcaron su trayectoria. Entre ellos destaca el hecho de ser el único torero que ha conseguido indultar un toro en la plaza madrileña, una hazaña que permanece en la memoria colectiva de los aficionados. Además, a lo largo de su carrera logró abrir en cuatro ocasiones la Puerta Grande de Las Ventas, un logro reservado únicamente a las máximas figuras del toreo.

Visiblemente emocionado, Ortega Cano llegó a la plaza acompañado por sus seres queridos. Sus hijos Gloria Camila, José Fernando y José María estuvieron a su lado en todo momento, compartiendo con él una jornada histórica. También asistió su nieta Rocío, hija de José Fernando y de la fallecida Michu, quien recibió numerosas muestras de cariño por parte de toda la familia. La presencia de la pequeña añadió un componente especialmente emotivo al acto, ya que en los próximos días se cumplirá el primer aniversario de la muerte de su madre.

Junto a ellos estuvieron presentes los hermanos del torero, Mari Carmen, Conchi y Paco Ortega Cano, así como sobrinos, amigos cercanos y personas de máxima confianza que han formado parte de su vida durante años. Entre los asistentes destacó también la presencia del torero Vicente Ruiz ‘El Soro’, que no quiso perderse un acontecimiento tan especial para su compañero y amigo.

Sin embargo, una de las imágenes más comentadas de la jornada fue la protagonizada por Gloria Camila. La joven no pudo contener las lágrimas al ver cómo la figura de su padre recibía el reconocimiento que, en su opinión, merecía desde hace tiempo. Horas antes del acto ya había expresado en sus redes sociales la importancia del momento, recordando que Ortega Cano es el único torero que ha indultado un toro en Las Ventas y mostrando su orgullo por el homenaje que estaba a punto de recibir. La emoción fue creciendo a medida que avanzaba la ceremonia. Tras descubrir el azulejo conmemorativo, toda la familia posó unida junto al homenajeado en una fotografía que simbolizó el cariño y el apoyo que rodean al torero. Ortega Cano, feliz y agradecido, incluso realizó un pase de pecho utilizando su sombrero como si fuera una muleta, arrancando los aplausos y las sonrisas de los asistentes.

Este homenaje llega además en una semana especialmente significativa para la familia. Hace apenas unos días se cumplieron veinte años del fallecimiento de Rocío Jurado, una figura fundamental en la vida de Ortega Cano. La coincidencia de ambas fechas otorgó al acto una carga emocional añadida, convirtiendo la jornada en una mezcla de recuerdos, reconocimiento y celebración.