Los 5 nuevos libros que la Reina Letizia incorpora a su biblioteca y que son perfectos para leer este verano

Ahora que ya estamos algunos de vacaciones y otros a punto de preparar la maleta para unos días de descanso, surge una de esas pequeñas necesidades que acompañan siempre al verano: elegir los libros que viajarán con nosotros. Esas historias que caben en un rincón del equipaje y que se convierten en la mejor compañía para una tarde tranquila, una escapada o un momento de desconexión. La Reina Letizia también ha hecho esta tarea. De hecho, sabemos al detalle su selección literaria para el verano.

‘La grieta’, de Rodrigo Gervasi

Una novela breve que pone el foco en uno de los grandes problemas de la juventud actual: la dificultad de acceder a una vivienda y construir un futuro estable. Su protagonista, Hugo, es un joven que comparte piso y vive marcado por la precariedad y la incertidumbre. A través de su historia, el autor retrata la soledad, la fragilidad de las relaciones y las contradicciones de convertirse en adulto en una época llena de cambios.

‘Cartas’, de Maruja Mallo

La reina también incorporó a su biblioteca Cartas, de Maruja Mallo, una recopilación de la correspondencia de una de las artistas españolas más importantes del siglo XX. Estas páginas permiten descubrir la personalidad de una mujer libre, innovadora y transgresora, además de acercarse a sus vínculos con algunos de los grandes nombres de la Generación del 27, como Federico García Lorca, Salvador Dalí o Luis Buñuel.

‘La doble desaparición de Abril del Pino’, de Marina Sanmartín

Entre las novelas elegidas también se encuentra La doble desaparición de Abril del Pino, de Marina Sanmartín, una historia de misterio que combina literatura, investigación y secretos. La trama comienza con la desaparición de una famosa escritora de novela negra y lleva al lector por una investigación que transcurre entre Madrid, las librerías y el mundo literario. Una novela en la que nada es lo que parece y donde los libros tienen un papel protagonista.

‘Sonidos de otras lenguas’, de Jaime Siles

La poesía ocupa también un lugar especial en la selección de la reina con Sonidos de otras lenguas, de Jaime Siles. El autor reflexiona sobre la traducción como una forma de escuchar y comprender otras culturas, analizando cómo la literatura extranjera amplía nuestra manera de mirar el mundo. Un homenaje a las palabras y a la conexión entre escritores y lectores más allá de las fronteras.

‘Hambre’, de Knut Hamsun

La última elección nos lleva hasta uno de los grandes nombres de la literatura universal: Knut Hamsun y su novela Hambre. Publicada en 1890, esta obra está considerada una de las primeras grandes novelas psicológicas modernas. A través de un protagonista anónimo que lucha contra la pobreza y la falta de oportunidades en la ciudad de Christiania, la actual Oslo, el escritor noruego construye un intenso retrato sobre la supervivencia, la dignidad y la batalla interior del ser humano.