La Séptima ficha a otra presentadora de TVE: Marta Márquez acompañará a Alba Carrillo en ‘Fuera de Control’

Como ya informamos hace unos días en OKDIARIO, Alba Carrillo será uno de los nombres clave para encabezar la oferta de entretenimiento de La Séptima, la televisión impulsada por José Miguel Contreras y dirigida por Javier Ruiz que empezará a emitirse en la TDT el próximo 5 de noviembre. La modelo estará al frente del programa Fuera de control y lo hará junto a Marta Márquez, conocida por ser reportera de Aquí la tierra de TVE. Ambas lo han confirmado en sus redes sociales.

La Séptima ha otorgado a Carrillo la conducción de un magazine contenedor. La propuesta busca articular un espacio que combine actualidad general, política, crónica social y sucesos, una fórmula con un enfoque versátil orientada a competir de manera directa contra formatos consolidados como Fiesta en Telecinco o La Roca en laSexta.

Esta apuesta supone una consolidación firme en la carrera de la modelo madrileña, al pasar de sus habituales roles como colaboradora en tertulias a asumir la conducción en solitario de un gran formato en directo, tras presentar El sótano Club en TEN, por donde han pasado en los últimos meses personajes como Sarah Santaolalla o Irene Montero.

La nueva compañera de Alba Carrillo en La Séptima

Este lunes 17 de agosto, desde las redes sociales de La Séptima se ha anunciado el fichaje de quien va a acompañar a Carrillo en su nuevo espacio.

En el vídeo aparece Marta Márquez, conocida por haber sido reportera de Aquí la Tierra en TVE, haciendo una videollamada a la propia Alba Carrillo.

Me han propuesto presentar un programa contigo, pero hay cosas que no entiendo. Me dicen que tengo que controlar a Alba, pero resulta que el programa se llama Fuera de control», comienza diciendo Marta.

Carrillo, por su parte, responde (desde su casa en el campo) que: «Yo estoy en un momento maravilloso, superzen, así que quédate tranquila». Cuando cuelgan el teléfono, Alba mira a cámara y dice: «No sabe la que se le viene…».

Alba Carrillo anuncia que viene la tormenta.

Marta Márquez, que trae paraguas. A partir del 5 de noviembre en LA SÉPTIMA pic.twitter.com/nnZCXBS0Ar — La Séptima TV (@la_septima_tv) August 17, 2026

Marta Márquez, licenciada en comunicación audiovisual y hasta junio era reportera de Aquí la tierra de TVE. La periodista fue una de las profesionales que tuvieron que abandonar el programa después del proceso de internalización que aplicó la corporación sobre este formato, que ya no depende de una productora externa.