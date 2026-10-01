El mapa cafetero de Madrid: 12 locales que todo amante del café debería conocer

Hay pocas cosas tan sencillas y, al mismo tiempo, tan capaces de cambiar el ritmo de un día como sentarse frente a una taza de café. El aroma que llena una cafetería, el primer sorbo de la mañana, una pausa a media tarde o ese café que se alarga durante horas entre conversación y conversación forman parte de pequeños rituales que ya son inseparables de nuestra rutina. Con motivo del Día Internacional del Café, que se celebra cada 1 de octubre, ponemos el foco en algunas de las cafeterías que merece la pena conocer: espacios con personalidad propia donde el café comparte protagonismo con la gastronomía, el diseño y una experiencia que invita a quedarse.

Tova Bakery

Tova Bakery se encuentra en la calle Alonso Cano, 30, y nace con la idea de recuperar esa sensación de panadería casera en la que todo gira alrededor de la comida recién hecha y de compartir. Su propuesta combina tradición mediterránea y hospitalidad de Oriente Medio en una bakery artesanal donde preparan productos como burekas, bocadillos vegetales, rugelach de chocolate y jalá, además de otras recetas inspiradas en la cocina de Oriente Medio.

Casto House

En la calle Víctor Hugo, 5, en Chueca, Casto House combina obrador, bollería y café de especialidad bajo un lema que resume su filosofía: «Mucho bollo y poco drama». El establecimiento elabora sus productos en el propio local, a la vista desde la calle, con una oferta que incluye croissants, cruffins, pain au chocolat, danish, cinnamon rolls, bizcochos y cookies. Entre sus piezas más buscadas aparecen el croissant de pistacho y los cinnamon rolls, mientras que el café de especialidad procede de Nicaragua, de Nica Café. El proyecto está impulsado por las creadoras de contenido Sareur y Sofía Bustín.

Oryen

Oryen, en la calle Alcalá, 107, en el barrio de Salamanca, se presenta como una cafetería con una propuesta centrada en el brunch saludable y el café y té de especialidad. El propio establecimiento recoge entre sus referencias la selección de café y té y destaca su apuesta por una oferta pensada para acompañar las diferentes comidas del día.

Beik Beik

En una tranquila calle de Chamberí, Beik Beik apuesta por el café de especialidad y un concepto de brunch disponible durante todo el día. El proyecto abrió en diciembre de 2023 y cuenta también con un obrador propio en el que elaboran a diario su pastelería y bollería artesanal. Entre sus propuestas destacan la tostada aguacate bomb, los huevos turcos con labneh casero y, los viernes, las medialunas argentinas laminadas a mano. Además, dispone de opciones veganas y sin gluten elaboradas in house. Se encuentra en la calle Ponce de León, 6.

Utópico

Utópico mezcla café de especialidad y cocina árabe en dos pequeños locales de Madrid, situados en Juan Bravo, 27, y Don Ramón de la Cruz, 48. La marca tuesta su propio café de especialidad en Madrid y trabaja con granos de distintos orígenes, seleccionados por sus características en taza. A esta propuesta se suma Matbakh, la parte gastronómica del proyecto, con recetas de distintos rincones de Oriente Medio vinculadas a la cocina familiar de Mamá Anam. El primer local, en Juan Bravo, abrió en junio de 2022 y está pensado también como espacio para leer, trabajar o simplemente hacer una pausa.

Casa Neutrale

Casa Neutrale ha desarrollado diferentes espacios en Madrid, entre ellos Casa Coffee Shop, en la calle Regueros, 13, una cafetería especializada en café y bakery, y Casa Plaza, en Plaza Cataluña, 2, que combina cafetería, restaurante y terraza. La primera funciona de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y los fines de semana de 9:00 a 19:00, mientras que Casa Plaza amplía la propuesta con una oferta gastronómica más extensa. El proyecto también cuenta con otros conceptos en la capital, como Casa Wine Bar, Casa Música y Casa Bar.

Naji Specialty Coffee

Naji Specialty Coffee lleva a Madrid una propuesta de café de especialidad vinculada a la cultura árabe. Su fundador, Naji, explica que creció entendiendo el café como un ritual social y quiso trasladar esa tradición a Madrid combinándola con el concepto de café de especialidad. La carta incluye cafés procedentes de Etiopía, Colombia y Brasil, además de preparaciones como espresso, flat white, V60 y qahwa árabe con cardamomo. Entre sus bebidas más características está el Pistacho Latte, mientras que su oferta gastronómica incorpora propuestas como la Iraq toast, con queso fresco, crema de dátil y tahini.

Friends in Common

Friends in Common, en la calle Ríos Rosas, 45, es una cafetería de especialidad que apuesta por un espacio pequeño y cálido, pensado para tomar café, desayunar o hacer una pausa. Su carta combina las bebidas de café con tostadas y dulces, y su propuesta gastronómica incluye también opciones de brunch como FIC sandwich, huevos turcos, Avomato Toast, chia pudding y banana bread.

Acid Café

Acid Café fue el primer establecimiento de ACID y abrió en 2017 en el barrio madrileño de Las Letras, concretamente en la calle Verónica, 9. El proyecto nació con la intención de trabajar con cafés de perfiles brillantes y desde entonces se ha ampliado con otros espacios en Madrid, entre ellos ACID Bakehouse, en la calle Magdalena, 27, y ACID Shop, en la calle Barquillo, 18.

Hanso Café

Hanso Café, situado en la Corredera Baja de San Pablo, 51, combina una estética industrial y vintage con detalles de inspiración asiática. Su propuesta gira alrededor del café de especialidad, preparado por baristas y disponible también en opciones filtradas, al que se suman tostadas de gran formato, con el aguacate como uno de sus protagonistas. La oferta se completa con brunch durante todo el día, bebidas creativas y diferentes piezas de repostería.