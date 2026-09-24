Los restaurantes que están de moda en Madrid y que todo ‘foodie’ quiere probar

Madrid vive una de sus etapas más gastronómicas y cada temporada suma nuevas direcciones que consiguen convertirse en el lugar al que todo el mundo quiere ir. Restaurantes con interiores cuidados, cartas sorprendentes, chefs que están dando que hablar y propuestas pensadas para disfrutar tanto de la mesa como del ambiente. De los locales recién llegados a los que se han consolidado como imprescindibles, estas son algunas de las aperturas y restaurantes de moda que están marcando el ritmo de la gastronomía madrileña.

Tacos La Once Mil

La Once Mil llega a Madrid con un reclamo difícil de pasar por alto: es la primera taquería de la capital de un proyecto mexicano que acaba de conseguir una estrella Michelin, la única obtenida por una taquería en el mundo. Su propuesta combina producto de máxima calidad con el espíritu informal de una taquería, desde el taco al pastor elaborado con picaña hasta opciones con carnitas de cochinillo de Segovia, corvina en tempura o lomo alto de rubia gallega.

Serranito

En plena calle Serrano, Serranito reivindica una idea sencilla: «lo de siempre, bien hecho». El nuevo bar apuesta por una cocina reconocible y por el formato de taberna de barrio, con una carta centrada en clásicos del tapeo español. Entre sus propuestas aparecen las marineras elaboradas sobre hojaldre, las croquetas de jamón ibérico, la tortilla, los macarrones con chorizo y las albóndigas, dentro de una estética que recupera elementos tradicionales como los azulejos, los espejos y los taburetes.

Acholao

Acholao lleva el universo del pisco peruano al barrio de Las Salesas con un concepto que combina coctelería y cocina criolla. El proyecto del Grupo Quispe tiene en los piscos macerados durante 20 días uno de sus principales protagonistas, junto a cócteles elaborados con frutas, hierbas, raíces y especias andinas. La parte gastronómica se plantea en formato de platos para compartir y recorre recetas peruanas como los cebiches o las croquetas de ají de gallina.

Moret

Kiosko Moret ocupa un antiguo kiosco del Paseo del Pintor Rosales y lo convierte en una dirección pensada para disfrutar tanto de la gastronomía como del entorno. El espacio cuenta con terraza y vistas al Parque del Oeste y propone picoteo, platos para compartir, clásicos reinterpretados y cócteles. La carta incluye propuestas como la ensaladilla Moret o el bikini de lacón ahumado, rúcula y comté fundido, mientras que su cocina permanece abierta durante buena parte del día, desde el mediodía hasta la noche.

Terry’s Bar

Terry’s Bar se presenta en la calle Castelló como un espacio para beber, picar y alargar la sobremesa sin prisas. Su interior apuesta por una estética vintage y acogedora, con sofás de terciopelo y una iluminación cálida, mientras que la propuesta gastronómica reúne tapas y platos para compartir. Entre las elaboraciones que aparecen en su carta y en su propia presentación figuran las gambas al ajillo, el tartar de atún, el cachopo, la picaña y diferentes opciones de picoteo, acompañadas de una selección de vinos.

Insurgente

En el Mercado de Chamberí, Insurgente plantea una cocina de inspiración latinoamericana y de mercado en un formato informal. El proyecto, situado en uno de los puestos del mercado, combina influencias colombianas y argentinas y trabaja platos como el tartar de atún sobre mini arepas, la focaccia de ropa vieja, las empanadas de birria mexicana o la milanesa.

Norah

Norah propone trasladar el espíritu mediterráneo a pleno Chamberí. Bajo el concepto Born in the Mediterranean, el restaurante dirigido en cocina por Eli Shtein recorre sabores del sur de Europa con una mirada contemporánea, en un espacio de estética mediterránea y ambiente relajado. La carta combina platos frescos y crudos, producto y pasta casera, con propuestas como sardina ahumada con tomate en brioche, ensalada de uva, pepino, pistacho y feta, steak tartar con pecorino o carpaccio de gamba roja.

Akiro Nikkei

Akiro Nikkei lleva a Madrid el concepto de Nikkei Hand Roll Bar, con una propuesta que combina la técnica japonesa con los sabores de la cocina peruana. En su local de la calle Hermosilla, en el barrio de Salamanca, los comensales se sientan frente a los chefs y pueden ver cómo cada hand roll se prepara y se sirve al momento. La carta incluye opciones como toro, atún, salmón, wagyu, vieira o langostino, además de ceviches, tiraditos, sashimis y otros platos de inspiración nikkei.

MYO Hand Roll Bar

MYO Hand Roll Bar lleva a Madrid el formato de barra japonesa con los hand rolls como protagonistas. Su propuesta combina Japón, Madrid y el Mediterráneo y se basa en preparar los rolls y otros platos de cocina japonesa al instante frente al cliente, con el producto como eje. El espacio de García de Paredes está planteado alrededor de una cocina abierta, de manera que la preparación forma parte de la propia experiencia gastronómica.

El Buen

El Buen recupera la esencia del bar de siempre en la calle Hermanos Bécquer, con una cocina tradicional que incorpora claros guiños al recetario vasco. El proyecto nació con la intención de convertirse en ese lugar al que acudir tanto para el aperitivo como para quedarse a comer, y su carta reúne clásicos como las croquetas de jamón ibérico, las gildas, los torreznos, el mollete de rabo de toro o los huevos El Desgraciao, además de propuestas que van cambiando.

Mena La Finca

Mena La Finca se encuentra frente al lago de LaFinca Grand Café y combina restauración, terrazas y diferentes espacios en una propuesta que funciona desde el desayuno hasta la noche. Su cocina parte de una tradición renovada y concede especial protagonismo al fuego, tanto en las carnes a la parrilla como en el horno de leña traído desde Nápoles.

TonTon

En la calle Jordán, TonTon reúne cocina y vino alrededor de una filosofía basada en la mínima intervención y el protagonismo del producto. El restaurante trabaja con vinos de baja intervención y fermentaciones caseras y plantea una cocina de sabores mediterráneos que evoluciona con las estaciones.

Los 33

Los 33, en la Plaza de las Salesas, nació de la unión entre los equipos de Charrúa y El Viajero con una propuesta que mezcla las cocinas española y uruguaya alrededor de la brasa. El restaurante se divide en diferentes ambientes, desde una zona de barra más informal hasta un espacio situado frente a la parrilla, donde el fuego se convierte en parte de la experiencia.

Gabo’s

Gabo’s lleva a Madrid el ambiente de las clásicas tabernas y bares de Nueva York, con una propuesta que combina gastronomía de inspiración neoyorquina, coctelería y música. Situado en la calle Prim, el espacio ocupa un semisótano abovedado con ladrillo visto, barra y mesas bajas. La carta se mueve entre platos informales como el lobster roll, la ensalada César, los nuggets con caviar o el sándwich de rosbif, mientras que la coctelería recupera clásicos como el Manhattan, el Paper Plane o el Negroni.

Nolita

Nolita Madrid Bites & Wines se ha convertido en una de las direcciones que más conversación están generando en la escena gastronómica madrileña. El restaurante, dirigido en cocina por Ignacio Nacho del Barrio junto al sumiller Santiago Santivañez, apuesta por una cocina global en formato de pequeños platos y una importante presencia del vino.

La Veintiocho

En la calle Eloy Gonzalo, a pocos pasos de la plaza de Olavide, La Veintiocho lleva a Chamberí el ambiente de una auténtica taquería mexicana, con una barra abierta a la cocina que permite ver al taquero trabajar en directo. Su nombre hace referencia al inicio del código postal de Madrid y su propuesta gira en torno a una carta breve de tacos, con opciones como la barbacha de res, las carnitas o una versión inspirada en el entrecot París, además de tacos en tortilla de trigo con queso en costra, entre los que destaca la gaonera de secreto ibérico. La oferta se completa con guacamole, vinos naturales, margaritas, micheladas y cervezas mexicanas, mientras que el local cuenta también con una sala en la planta inferior para grupos.

Dani Brasserie

En la séptima planta del Four Seasons Hotel Madrid, Dani Brasserie combina las vistas panorámicas de la capital con la cocina mediterránea de Dani García. La propuesta, dirigida en cocina por Ignacio Vara y con Dani García como chef consultor, recupera sabores de raíz andaluza y los lleva a un contexto sofisticado y cosmopolita. La carta incluye algunos de los platos más reconocibles del universo del chef, mientras que el espacio, diseñado por Martin Brudnizki, incorpora mármol, cuero, terciopelo y una terraza con vistas al skyline madrileño.

Red Panda

En el barrio de Salamanca, Red Panda Madrid propone una cocina inspirada en el sudeste asiático, con los curris como una de sus grandes especialidades. El restaurante, creado por María y Alfonso, nació inicialmente como una dark kitchen y después dio el salto a un pequeño local con cocina vista en la calle Maldonado. Toda su carta está elaborada sin gluten y sin lactosa, con platos como los Panda Nems, los mejillones Fire & Lime, los Flaming Noodles y curris de pollo, gambón o verduras.