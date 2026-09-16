Del guacamole tradicional al más sofisticado: los restaurantes de Madrid donde disfrutar del clásico mexicano

Hay platos que han dejado de ser una moda para convertirse en imprescindibles, y el guacamole es, sin duda, uno de ellos. Cremoso, fresco y con ese equilibrio entre aguacate, lima, cilantro y un punto de picante que lo hace irresistible, este clásico mexicano se ha ganado un lugar de honor en las mesas de Madrid. Con motivo del Día Mundial del Guacamole, ponemos el foco en uno de los grandes protagonistas de la gastronomía mexicana para descubrir dónde disfrutar de algunas de las mejores versiones de la capital. Desde recetas tradicionales que respetan la esencia del plato hasta propuestas con un giro propio, estos son los restaurantes madrileños a los que merece la pena acudir cuando el antojo de guacamole aprieta.

Barracuda MX

En Barracuda MX, el guacamole se multiplica en distintas versiones. Su carta propone un Guacamole Barracuda MX con langostinos enchipotlados, otro con chicharrones de cerdo y salsa costeña y una tercera opción con gamba cristal y tortillitas de camarón, acompañada de salsa de chile jalapeño. Una manera de convertir el tradicional plato para compartir en diferentes combinaciones donde el aguacate se encuentra con algunos de los sabores más reconocibles de la cocina mexicana.

BiBo Madrid

En BiBo Madrid, Dani García lleva el guacamole a un terreno mucho más mestizo. Se prepara al momento y se sirve con burrata y habas de soja, una combinación que se aleja de la receta tradicional y encaja con la filosofía viajera de la carta del restaurante. El plato puede además personalizarse con distintos ingredientes y se acompaña de totopos caseros.

Tepic

En Tepic, el guacamole sigue una receta reconocible: cebolla, cilantro y tomate, acompañado de totopos. Es una de las propuestas de su carta de entrantes y representa la versión más tradicional de esta selección, pensada para comer a golpe de tortilla de maíz mientras se espera el resto de la comida.

Mawey Taco Bar

En Mawey Taco Bar, la propuesta es más directa: guacamole casero con totopos. Sin grandes artificios en la descripción, es precisamente esa versión casera la que encaja con el espíritu de una taquería que apuesta por los tacos tradicionales y originales y que incorpora el guacamole entre sus clásicos para compartir.

Trompo Tacos

En Trompo Tacos, el guacamole con totopos aparece entre los entrantes y es una de las propuestas más solicitadas de su carta. La elaboración también ha sido probada por publicaciones gastronómicas, que destacan el guacamole frente a unos totopos considerados demasiado duros. Una opción sencilla para abrir una comida centrada después en sus tacos al pastor.

El Bajío

En El Bajío, el guacamole tradicional puede convertirse en algo todavía más goloso con la opción de añadir chicharrones. La combinación enfrenta la cremosidad del aguacate con el crujiente del cerdo y forma parte de los platos destacados de la propuesta madrileña de la histórica cocinera mexicana Titita Ramírez.

Puntarena

En Puntarena, el guacamole no se queda en el típico plato para compartir. El restaurante lo ofrece también como elaboración independiente y lo incorpora a diferentes platos de inspiración marina, como la tostada de pez limón con emulsión ibérica y guacamole, el crocante de atún con tartar y guacamole o el chicharrón de atún con guacamole.

Los Aguachiles

En Los Aguachiles, el guacamole comparte protagonismo con los sabores del Pacífico mexicano. Además de aparecer como entrante, sirve de base para sus carnitas de atún, que llegan sobre una cama de guacamole, bañadas en salsa y acompañadas de tortillas. Una combinación en la que la untuosidad del aguacate acompaña a un producto marino tratado con una mirada más contemporánea.

Entre Suspiro y Suspiro

En Entre Suspiro y Suspiro, el Guacamole Suspiros se prepara siguiendo una receta familiar de guacamole mexicano y se acompaña de totopos de maíz. Es una de las propuestas más apegadas a la tradición de esta selección y una opción para quienes buscan el guacamole entendido como uno de los clásicos imprescindibles de una mesa mexicana.

ÖME

En ŌME, el guacamole se convierte en el comienzo de una experiencia de cocina mexicana contemporánea. Dentro de su propuesta TacŌMEkase se prepara con aguacate, cebolla, cilantro, chile jalapeño, zumo de lima, pepitas de calabaza, aceite de calabaza y polvo de aceituna negra.

Bakan

En Bakan, el guacamole clásico se prepara con aguacate triturado, limón, cebolla, chile serrano, cilantro fresco y queso Cotija, y se acompaña de cacalas. Una versión que conserva la estructura del guacamole tradicional mexicano, pero incorpora el queso como uno de sus elementos diferenciales.