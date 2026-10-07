5 películas para recordar a Eva Marie Saint: la eterna dama del cine clásico de Hollywood

El 2026 está siendo un año especialmente trágico para las leyendas de la meca del celuloide. A principios del calendario nos tuvimos que despedir de Catherine O’Hara y Robert Duvall y este verano nos sorprendimos con la prematura muerte de la estrella de Héroes y la saga Scream, Hayden Panettiere. Hace escasas horas, la comunidad cinéfila ha tenido que sumar otro nombre a la lista de necrológicas: Eva Marie Saint, la eterna dama del cine clásico de Hollywood, falleció este martes a los 102 años de edad.

El fallecimiento fue confirmado por su representante, Jeff Sanderson, quien explicó que la actriz murió por causas naturales, rodeada de sus seres queridos en su residencia de Los Ángeles. Hoy, para recordarla, queremos repasar cuáles han sido sus cinco mejores largometrajes y en qué plataformas están disponibles:

5 películas imprescindibles para despedir a Eva Marie Saint

1. ‘Con la muerte en los talones’ (1959)

Según contó, Hitchcock sólo le dio tres indicaciones en Con la muerte en los talones: bajar el tono de voz, no usar las manos al hablar y mirar a Cary Grant fijamente a los ojos. En la mítica cinta del cineasta británico, Eva Marie Saint encarnó a Eve Kendall, una misteriosa, elegante y seductora mujer fatal que ayuda a Roger Thornhill (Grant), un hombre corriente que es confundido con el enigmático espía George Kaplan.

Dónde podemos verla: (alquiler o compra) Google Play, Apple TV, Rakuten TV y Prime Video.

2. ‘La ley del silencio’ (1954)

Fue su debut cinematográfico y le valió el primer y único premio Oscar de su carrera. En la obra maestra de Elia Kazan, la intérprete dio vida a Edie Doyle, la hermana de un estibador asesinado por un sindicato corrupto que controla los muelles. La película narra la historia de un boxeador fracasado (Terry Malloy) implicado en los crímenes que se dan en la explotación de los estibadores neoyorquinos. Al conocer a Doyle, sufre una profunda transformación moral que le arrastra hacia el arrepentimiento. Kazan utilizó el material del artículo de Malcom Johnson para expiar sus pecados en la traición a sus compañeros directores en “la caza de brujas” del macartismo.

Dónde podemos verla: Netflix y Filmin.

3. ’36 horas’ (1964)

Partiendo de un relato de Roald Dahl, Eva Marie Saint se puso en la piel de Anna Hedler, una enfermera con un trágico pasado que debe colaborar en el engaño a un oficial de inteligencia estadounidense en las vísperas del desembarco de Normandía. Los alemanes lo han capturado, sometiéndole a un lavado de cerebro con el que le hacen creer que el conflicto bélico terminó hace años, intentando así sacarle información relevante del bando aliado.

Dónde podemos verla: Filmin.

‘La noche de los gigantes’ (1968)

Acompañando a Gregory Peck, este western nos presenta a un veterano explorador que debe acompañar a una mujer y a su hijo mestizo a casa, después de haber sido encontrados entre los prisioneros indios de un campamento apache. La principal amenaza será Salvaje, un apache que busca venganza.

Dónde podemos verla: Filmin y Tivify.

‘Éxodo’ (1960)

Eva Marie Saint priorizaba su vida personal por encima de las exigencias de los estudios. Por eso y gracias a las ventajas de su contrato, pudo llevarse a su esposo, sus dos hijos y su suegra al rodaje en Israel y Chipre de la monumental superproducción que adaptaba la reconocida novela homónima de Leon Uris. Éxodo narra el nacimiento del Estado de Israel tras el holocausto nazi.