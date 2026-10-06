Quién es Eva Cárdenas, la discreta pareja de Feijóo: de crear Zara Home a sus negocios inmobiliarios

Pedro Sánchez ha adelantado las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre y, si las urnas confirman lo que anticipan las encuestas, Alberto Núñez-Feijóo podría convertirse en el nuevo presidente del Gobierno. Junto a él estaría Eva Cárdenas, su pareja y madre de su único hijo, quien pasaría a ocupar una posición de especial relevancia pública como primera dama. Un posible escenario que, como no podía ser de otra manera, ha disparado el interés por conocer quién es y cómo es la mujer que podría tomar el relevo de Begoña Gómez en La Moncloa.

Eva Cárdenas nació en 1965 en La Coruña, donde vivió toda su infancia y posterior adolescencia, alejada siempre del foco mediático. Más tarde, se licenció en Economía y Diseño Industrial en la Universidad de Santiago de Compostela y amplió su formación cursando un máster de Administración y Dirección de Empresas en el IE de Madrid, el cual le dio el impulso que necesitaba para saltar al mundo empresarial. Kraft Jacobs Suchard y L’Oreal fueron las primeras multinacionales que la contrataron, pero las siguieron Mars y Diageo.

En abril de 2002, ocupó un alto cargo en Inditex para crear el negocio de Zara Home, que abrió su primera tienda en 2003. Trabajó durante más de 15 años allí y consiguió que la firma fuese pionera en el mundo online. En 2018 decidió salir de la plantilla y un año más tarde, creó su propia inmobiliaria: Niebla Azul S.L. «Era dejar un maravilloso puesto de trabajo y a un mejor equipo […], pero fue la decisión de decir: ‘Me apetece volver a empezar, me apetece volver a vivir con menos recursos, a tener la adrenalina del inicio’. […] Ahora me apetece construir un proyecto bonito, bien hecho y generador de empleo», contó hace años a La Voz de Galicia.

Su historia de amor con Alberto Núñez- Feijóo

El romance de Alberto Núñez-Feijóo y Eva Cárdenas comenzó en 2013, fecha en la que fueron vistos en actitud muy cómplice dando un paseo por las calles de Santiago de Compostela. Aunque lo cierto es que, tal y como ha narrado el político en más de una ocasión, sus caminos ya se cruzaron cuatro años antes, cuando coincidieron en un avión. Fue durante ese viaje donde entablaron una conversación que, sin saberlo, años más tarde se convertiría en el inicio de una historia de amor.

Siempre han preferido vivir su noviazgo desde la más estricta intimidad, por lo que son pocos los datos que han trascendido al respecto. En 2017 dieron la bienvenida a su único hijo en común, Alberto, y en 2022, dejaron su casa en Moacan, Pontevedra, para mudarse a Madrid con motivo del cargo de responsabilidad que ejercía Feijóo dentro del Congreso de los Diputados. Por el momento, no han dado el paso de convertirse en marido y mujer y, a juzgar por algunas de las declaraciones que han ofrecido a lo largo del tiempo, no parece que entre en sus planes. En 2016, Feijóo llegó a decir que «una boda es un coñazo» y en 2024, en una entrevista conjunta, ambos prefirieron no hablar del matrimonio. Aun así, Cárdenas ha asegurado que viven una vida «completa y feliz» sin necesidad de pasar por el altar.