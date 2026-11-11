Pablo Motos ataca la «cobardía» de Sánchez por no ir a ‘El Hormiguero’: «Le hubiera preguntado por qué se fue de vacaciones cuando nos invadían»

Este miércoles 11 de noviembre, Pablo Motos, antes de su entrevista con, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha comenzado El Hormiguero en Antena 3 dando un discurso a su audiencia y aclarando que su intención inicial siempre había sido la de invitar a los principales candidatos a ser presidentes del Gobierno a su programa, pero que, aunque se ha insistido mucho, Pedro Sánchez se ha negado a ir. Por ello, el presentador ha formulado en público las preguntas que le hubiese gustado hacerle al líder del PSOE.

«Quiero aclarar que, como en las pasadas elecciones, hemos invitado a este programa a los dos principales candidatos a presidir este país, pero uno no se ha presentado. Le hemos insistido al candidato Pedro Sánchez durante más de un mes, mandándole mensajes para que quede por escrito y dándole todas las opciones para venir, pero ha decidido no hacerlo. Por un lado, es una torpeza política porque aquí hay miles de votos y, por otro, puede ser cobardía», ha comenzado diciendo Motos.

A continuación, el presentador ha reproducido las cuestiones que le habría hecho al actual presidente del Gobierno: «Me hubiese gustado preguntarle, con tiempo, por qué se fue 24 días de vacaciones mientras estaban invadiendo nuestro país. Me hubiese gustado preguntarle si pone la mano en el fuego por Zapatero. Me hubiese gustado preguntarle si está a favor o en contra de los okupas. Me hubiera gustado preguntarle quién le habrá pagado a Leire (Martínez) para que contacte con unos narcotraficantes para que se encarguen de la jueza que iba a juzgar a su hermano y por qué, si no son ellos, no la demandan. También me hubiese gustado preguntarle por Ábalos, por las prostitutas, por Cerdán, por Koldo, y cómo es posible que, estando con ellos un año en el mismo coche, no se enterase de nada. Me hubiese gustado preguntarle por Puigdemont, por el Sáhara. Me hubiese gustado preguntarle por qué siempre que hay un problema real en el que hay que ser eficaz, como en la DANA o el volcán de La Palma, el accidente de Alamuz, el accidente de Urda o la invasión de Ceuta, los ciudadanos se sienten absolutamente abandonados a su suerte, mientras que el Gobierno dice que lo está haciendo todo bien.

Para terminar, Motos ha dicho: «Sobre todo, me hubiese gustado preguntarle si esta España, con todo el mundo envenenado, es la España que soñaba».