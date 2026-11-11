Durante todo el otoño, y especialmente cuando llega el mes de diciembre, las administraciones de lotería se llenan de clientes que buscan los décimos de Navidad con los que probar suerte el 22 de diciembre. Entre números que se repiten, aquellos que se buscan porque tienen las terminaciones más premiadas, o décimos que sencillamente gustan, el volumen de ventas puede hacer pensar que se trata de un negocio especialmente rentable, pero Víctor Fernández, lotero de 32 años, asegura que la realidad es bastante distinta.

Lleva una década trabajando en una administración situada en el Centro Comercial Arenas, en Barcelona, donde durante la campaña de Navidad las colas pueden llegar a rodear buena parte de la antigua plaza de toros. Y en una entrevista concedida a La Vanguardia, Fernández ha explicado cuánto gana realmente una administración por cada décimo vendido y por qué, pese a mover grandes cantidades de dinero, el margen acaba siendo mucho menor de lo que imagina buena parte de los clientes.

Víctor Fernández, lotero: «Por cada décimo de la Lotería de Navidad sólo ganamos 90 céntimos, aunque la gente piense que nos forramos»

El precio de un décimo para el Sorteo Extraordinario de Navidad es de 20 euros, pero la administración no se queda ni mucho menos con esa cantidad. Según explica Víctor Fernández, la comisión bruta es del 4,5%. «Por cada décimo de Navidad ganamos un 4,5% bruto: 90 céntimos», señala.

La cifra sorprende porque durante diciembre algunas administraciones venden miles de décimos y manejan grandes cantidades de dinero. Sin embargo, de esos 90 céntimos todavía hay que afrontar todos los gastos propios de cualquier negocio como son el alquiler, los salarios, impuestos, programas informáticos o inversiones en tecnología. Además, las administraciones no tienen capacidad para subir el precio de los productos porque está fijado por Loterías y Apuestas del Estado. No es un negocio tan rentable como se cree; es un negocio de volumen», resume el lotero.

En otros sorteos, como los que se celebran los jueves o los sábados, la comisión aumenta hasta el 6%, aunque sigue siendo necesario vender grandes cantidades para sostener la actividad.

Diciembre concentra buena parte del negocio

La campaña navideña es, con diferencia, uno de los momentos más importantes del año para una administración. Fernández asegura que sólo durante diciembre concentran prácticamente la mitad de toda la campaña. Eso significa días de colas, inventarios constantes, pedidos, llamadas y ventas a través de diferentes canales. Su local no es especialmente grande, pero reconoce que durante algunas jornadas puede mover «más dinero que un gran almacén» y más si se tiene en cuenta que la mayoría de clientes compra entre tres y cinco décimos, aunque existen quienes manejan presupuestos mucho más elevados.

Este año uno de los productos que más ha llamado la atención ha sido el denominado «Súper Décimo». Se trata en realidad de un paquete compuesto por todas las terminaciones del 00 al 99, con un coste total de 2.000 euros. La administración ya lo vendía anteriormente, pero un vídeo publicado en redes sociales consiguió hacerlo viral. La demanda aumentó hasta tal punto que el equipo llegó a preparar pedidos durante la noche. Fernández insiste, eso sí, en que no se trata de un producto pensado para cualquier jugador y que únicamente lo recomiendan a quienes ya acostumbran a gastar cantidades importantes cada Navidad.

Las terminaciones que busca todo el mundo

La Lotería de Navidad también tiene mucho de superstición. Fechas de nacimiento, aniversarios, códigos postales o acontecimientos ocurridos durante el año suelen convertirse en números especialmente buscados. Según Fernández, la gran obsesión de esta campaña fue la terminación 25, que llegaron a agotar ya durante el verano.

En el lado contrario están aquellos números que prácticamente nadie quiere. Los acabados en 00 suelen despertar menos interés y también existen combinaciones concretas que pueden pasar semanas enteras sin que nadie las reserve. Uno de los ejemplos que recuerda es el 99699, que llegó completo a la administración en julio y permaneció durante semanas sin apenas despertar interés.

Pese a todas estas preferencias, el lotero recuerda que no existe ningún sistema que permita anticipar qué número resultará premiado. Tampoco considera especialmente útil comprar muchos décimos con la misma terminación si una persona ya tiene pensado realizar un gasto elevado.

Un negocio que empieza mucho antes del 22 de diciembre

Aunque la imagen más conocida es la de las colas de los días previos al sorteo, la campaña empieza prácticamente desde que salen los décimos a la venta. Cada vez más clientes buscan con meses de antelación números vinculados a fechas concretas, precisamente porque saben que determinadas terminaciones pueden agotarse rápidamente. Pero la organización se intensifica a medida que se acerca diciembre. El equipo controla diariamente el inventario y las ventas realizadas en ventanilla, por teléfono, a través de la web o mediante empresas.

Y cuando llega un premio importante, el trabajo tampoco termina. Víctor Fernández explica que primero comprueban en los ordenadores que el número realmente ha sido premiado. Después llegan las llamadas, los medios de comunicación y la necesidad de localizar dónde se vendió ese décimo.

Su administración ha repartido varios premios importantes durante los últimos años y algunas historias todavía las recuerda especialmente. Una de ellas es la de un hombre mayor y enfermo que acababa de conseguir una habitación social para vivir y ganó 23.471 euros. También recuerda a un cliente que estuvo a punto de rechazar un número acabado en 69. Finalmente se llevó el 44469 y terminó siendo agraciado con el segundo premio del Sorteo del Niño. Para Fernández, detrás de toda esa ilusión continúa habiendo un negocio con márgenes ajustados y mucho trabajo. «La suerte no depende de nosotros, pero el trabajo, sí», resume.