Cuáles son los números más vendidos de la Lotería de Navidad 2026

Queda poco más de un mes para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y aunque todavía estamos a tiempo de comprar nuestros décimos, los cierto es que algunos números empiezan a resultar difíciles de encontrar. Como ocurre cada año, acontecimientos importantes, fechas que muchos quieren recordar y determinadas terminaciones concentran buena parte de las peticiones. De hecho, este 2026, el eclipse solar del pasado mes de agosto y la fecha relacionada con la final del Mundial de fútbol que ganó España, han conseguido convertir décimos que antes pasaban inadvertidos en algunos de los más buscados.

Elegir uno u otro, sin embargo, no aumenta las posibilidades de ganar. Los 100.000 números que entran en el sorteo tienen exactamente la misma probabilidad de llevarse el Gordo. Otra cosa son las preferencias de los compradores. Y entre las terminaciones, el 5 continúa siendo una de las favoritas y en administraciones tan conocidas como Doña Manolita también se repiten cada Navidad las peticiones de números acabados en 13, 7 o 5. Pero como decimos, estge año se han sumado esas fechas que son muy concretas que prácticamente han agotado sus décimos meses antes del sorteo.

Cuál es el número más vendido en Doña Manolita

Doña Manolita vuelve a ser uno de los lugares más concurridos para comprar la Lotería de Navidad. De hecho, la conocida administración de la calle del Carmen, en Madrid, comienza a generar colas ante su puerta meses antes de que se celebre el sorteo y es del todo comprensible el porqué ya que mueve millones de décimos. En 2023, por ejemplo, vendió alrededor de 2,8 millones, una cantidad muy superior a la media de otros establecimientos.

Pero si lo que queremos es saber cuál es el número que más ha vendido este año, por el momento no se ha facilitado un dato público, porque de hecho, la propia administración no ofrece habitualmente un listado detallado de sus ventas. En cambio, sí que se conocen las preferencias que se repiten entre sus clientes: los números terminados en 13 están entre los primeros que desaparecen, junto con los acabados en 7 y 5.

Otro de los clásicos asociados a Doña Manolita es el 15.329 ya que este era el número que jugaba Manuela de Pablo, fundadora de la administración, y sigue siendo buscado por muchos clientes pese a que nunca le dio un gran premio. También suelen tener bastante demanda los números capicúa y las cifras bajas y aunque la administración suele repartir muchos premios, lo cierto es que su volumen de ventas hace que de alguna manera eso sea así. Es decir, que dentro de la probabilidad de que toque será más fácil lograrlo si compramos el décimo en una administración con muchos números para elegir y muchas ventas.

Los números de Lotería de Navidad más vendidos

En cuanto a los números de Lotería de Navidad que más se venden este año, está claro que uno de los grandes protagonistas es el 12.826. que se corresponde con la fecha del eclipse total de Sol del pasado 12 de agosto y cuyademanda comenzó incluso antes de que se celebrara el fenómeno. El número estaba consignado íntegramente en Loterías Pepito Herranz, una administración de San Lorenzo de El Escorial, que llevaba años vendiéndolo como número abonado. De sus 2.050 décimos, la mayoría ya estaban reservados para clientes habituales, empresas y colectivos, y los aproximadamente 300 que salieron inicialmente a la venta por internet se agotaron y en agosto únicamente quedaban unas decenas. El interés fue tal que la administración llegó a limitar la venta para evitar que una sola persona pudiera hacerse con varios.

También ha despertado mucha expectación el 19.726, correspondiente al 19 de julio de 2026 que fue cuando España ganó el Mundial. El número, que juega desde hace años el Club Waterpolo Motril, recibió una avalancha de peticiones tras convertirse esa fecha en una de las señaladas del año. Sus décimos asignados quedaron prácticamente agotados. A estos números concretos se suman los acabados en 26, por coincidir con el año, y el siempre solicitado 13.

Qué números tocan más en la Lotería de Navidad

Las estadísticas históricas dejan algunas curiosidades, aunque no permiten saber qué ocurrirá el próximo 22 de diciembre. La terminación del Gordo que más veces se ha repetido es el 5, que ha aparecido en 32 ocasiones. Por detrás se encuentran el 4 y el 6, con 27 apariciones cada uno. Pero si se observan las dos últimas cifras, el 85 figura entre las terminaciones que más veces han aparecido en el primer premio, seguido históricamente por el 57. También han repetido en varias ocasiones terminaciones como el 75 o el 64.

En el extremo contrario está el 1, una de las cifras finales que menos veces ha aparecido en el Gordo, seguida por el 2 y el 9. Incluso existen terminaciones de dos cifras que nunca han conseguido el primer premio. Nada de esto concede sin embargo ventaja a un décimo. Que el Gordo haya terminado más veces en 5 no hace que tenga más posibilidades de volver a hacerlo en 2026. Tengamos claro que un número parte con una probabilidad de una entre 100.000. Las estadísticas sirven para alimentar las preferencias y supersticiones; los bombos, el 22 de diciembre, empiezan de cero.