A medida que se vaya acercando la Navidad, miles de personas van en buscan de un décimo de lotería que les acerque al sueño de ganar el gran premio ‘Gordo’ de este Sorteo Extraordinario. Una tradición que no pasa de moda y que cada año moviliza a millones de españoles en busca de su número de la suerte. Entre las administraciones más emblemáticas del país se encuentra la Lotería Ormaechea, un lugar que ha repartido suerte desde hace décadas en pleno corazón de Bilbao. Su fama no sólo reside en los numerosos premios entregados, sino también en la calidad del servicio y la experiencia única de comprar un décimo en esta icónica administración.

Lotería Ormaechea se ha convertido en un lugar de referencia tanto para los locales como para quienes visitan Bilbao con la ilusión de llevarse un pedazo de suerte. Desde 1941, este establecimiento ha mantenido intacto su compromiso con la tradición, adaptándose a los nuevos tiempos al incorporar la venta online sin perder el encanto de la atención personalizada. Ubicada en la céntrica Alameda Urquijo, no hay amante de la Lotería de Navidad que no la conozca o haya oído hablar de ella. A continuación encontrarás toda la información necesaria sobre el horario, la dirección, las opciones de compra y la historia de esta administración que, año tras año, sigue escribiendo su nombre en el libro de las más queridas y afortunadas de España.

Horario de la administración de Lotería Ormaechea, ¿a qué hora cierra?

La administración de Lotería Ormaechea tiene un horario que facilita tanto a los residentes como a los visitantes adquirir sus décimos. De lunes a viernes, abre sus puertas desde las 09:15 hasta las 14:00 horas y, por la tarde, desde las 16:15 hasta las 20:00 horas. Los sábados también es posible adquirir décimos de 10:00 a 13:15 horas, aunque conviene tener en cuenta que los domingos permanece cerrada.

Durante la temporada previa al Sorteo de Navidad, la demanda aumenta considerablemente, por lo que es habitual que las administraciones más concurridas, como esta, amplíen sus horarios. Además, es recomendable no dejar la compra para el último momento, ya que los números más solicitados tienden a agotarse rápidamente, aunque recuerda que el día de finalización de las ventas oficiales para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es el 21 de diciembre.

Dirección y cómo llegar a la administración de Lotería Ormaechea

La Lotería Ormaechea se encuentra en la Alameda Urquijo, 52 (Urkixo Zumarkalea, 52), en pleno centro de Bilbao. Su ubicación estratégica facilita el acceso tanto en transporte público como en vehículo privado. Si decides visitarla, puedes llegar mediante:

Metro : La estación más cercana es Indautxu, perteneciente a las líneas 1 y 2, con salida directa a la Alameda Urquijo.

: La estación más cercana es Indautxu, perteneciente a las líneas 1 y 2, con salida directa a la Alameda Urquijo. Autobús : Varias líneas de transporte urbano tienen parada en las proximidades de la administración.

: Varias líneas de transporte urbano tienen parada en las proximidades de la administración. Tranvía : La parada Abandoibarra está a poca distancia caminando.

: La parada Abandoibarra está a poca distancia caminando. Coche: Aunque la zona cuenta con varios parkings públicos cercanos, es recomendable considerar la alta afluencia de visitantes durante las fechas navideñas.

La administración se encuentra rodeada de una animada área comercial, lo que la convierte en una visita obligada para quienes disfrutan de un paseo por Bilbao mientras compran su décimo.

Cómo comprar Lotería de Navidad 2026 en Ormaechea

Comprar un décimo de la Lotería de Navidad 2026 en la Ormaechea es sencillo y puede hacerse de dos maneras: presencialmente o a través de su página web.

Compra presencial: Los amantes de las tradiciones prefieren acudir a la administración para elegir su número y disfrutar del ambiente único que se vive en estas fechas. Aunque esta opción es ideal para quienes quieren asegurarse de vivir la experiencia completa, es importante prever colas, especialmente en diciembre. Compra online: Si prefieres evitar desplazamientos, puedes acceder a la web oficial de la administración. Desde allí, es posible consultar la disponibilidad de números, elegir el que más te guste y completar la compra en pocos pasos. El sistema permite seleccionar entre recoger el décimo en la administración o recibirlo en casa mediante un servicio de mensajería con un coste de envío de 13,60 €. Este servicio entrega los décimos en un plazo de 24 a 48 horas.

Sea cual sea tu elección, no olvides realizar la compra con antelación. Como ya hemos mencionado, el 21 de diciembre será el último día oficial para adquirir décimos del Sorteo Extraordinario, pero en administraciones tan populares como Ormaechea, los números suelen agotarse mucho antes.

Historia de la administración de Lotería más famosa de Bilbao

La administración de Lotería Ormaechea abrió sus puertas en 1941 de la mano de doña Concepción Ormaechea, una emprendedora bilbaína que quiso convertir este establecimiento en un lugar de encuentro para los amantes de la lotería. Desde entonces, ha repartido fortuna en numerosas ocasiones, destacando por ser una de las administraciones más premiadas del País Vasco.

Ubicada inicialmente en el número 46 de la Alameda de San Mamés, hoy opera desde su sede en Alameda Urquijo, donde continúa siendo un referente tanto para los locales como para quienes vienen de otras comunidades en busca de suerte. Entre sus logros más destacados se encuentra la venta de varios números ganadores del Gordo de Navidad y otros premios importantes, consolidando su prestigio en el ámbito nacional.

La administración ha sabido adaptarse a los tiempos, incorporando tecnologías que permiten la compra online y ofreciendo servicios que facilitan el acceso a sus décimos desde cualquier lugar de España. Sin embargo, no ha perdido su esencia, manteniéndose como un lugar icónico en Bilbao, donde cada cliente se siente parte de una tradición que, año tras año, une a familias y amigos en la ilusión del sorteo.