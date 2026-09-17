Faltan unos meses para la navidad, pero la expectación por el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad no se debería perder en todo el año. Este sorteo, uno de los eventos más esperados del año, ofrece un impresionante premio de 400.000 euros al décimo ganador del famoso Gordo de Navidad. No es extraño que en estos días las administraciones de lotería se llenen de gente buscando el número perfecto para este día tan especial.

Como en el resto de comunidades, en Castilla y León podemos encontrar un buen número de administraciones de lotería que, además, parecen tener bastante suerte si tenemos en cuenta que a lo largo de los años han repartido más de 40 premios del Gordo. De este modo, algunas de las administraciones más icónicas se encuentran en esta comunidad y se convierten en destinos imprescindibles para quienes quieren sus décimos de la Lotería de Navidad. Pero, ¿cuáles son estas administraciones y qué las hace tan especiales? A continuación encontrarás una guía detallada de las principales administraciones de lotería en Castilla y León, organizadas por provincias, para que encuentres tu lugar ideal para comprar el décimo ganador.

Administraciones de Lotería de Navidad en Ávila

Ávila, conocida por su rica historia y sus icónicas murallas, también alberga varias administraciones de lotería donde los jugadores buscan su décimo de la suerte para el Sorteo Extraordinario de Navidad. Estas son algunas de las administraciones más destacadas en esta provincia:

Administración n.º 1 de Arenas de San Pedro: Ubicada en la calle Triste Condesa, 2, esta administración ha sido un punto de referencia en la localidad, atrayendo tanto a residentes como a visitantes.

Ubicada en la calle Triste Condesa, 2, esta administración ha sido un punto de referencia en la localidad, atrayendo tanto a residentes como a visitantes. Administración nº 2 de Arévalo: En Teso Nuevo, 1, esta administración se encuentra en el corazón de la villa.

En Teso Nuevo, 1, esta administración se encuentra en el corazón de la villa. Administración n.º 1 de El Barco de Ávila: Situada en la calle Mayor, 44, esta administración destaca por la tradición que rodea a esta localidad.

Situada en la calle Mayor, 44, esta administración destaca por la tradición que rodea a esta localidad. Administración n.º 1 de Candeleda: En Moral, 54, se encuentra esta emblemática administración, conocida por su ambiente cercano.

En Moral, 54, se encuentra esta emblemática administración, conocida por su ambiente cercano. Administración n.º 3 de Ávila: Localizada en San Millán, 2, en pleno centro de la ciudad, es un lugar habitual para quienes buscan tentar a la suerte.

Localizada en San Millán, 2, en pleno centro de la ciudad, es un lugar habitual para quienes buscan tentar a la suerte. Administración nº 7 en el C.C. Carrefour Bulevar de Ávila: Esta administración, en el local L-27 del centro comercial, en la avenida Juan Carlos I, 45, combina comodidad y accesibilidad.

Administraciones de Lotería de Navidad en Burgos

Burgos, una de las provincias más emblemáticas de Castilla y León, cuenta con numerosas administraciones de lotería donde los jugadores acuden en busca del décimo ganador. Estas son algunas de las administraciones más destacadas que podrías visitar en esta provincia:

Administración n.º 1 de Aranda de Duero: Ubicada en la calle Las Boticas, 6, es una de las administraciones más concurridas de la localidad.

Ubicada en la calle Las Boticas, 6, es una de las administraciones más concurridas de la localidad. Administración n.º 4 de Burgos: Situada en la calle Merced, 3, en pleno centro de la ciudad, esta administración es un punto de referencia para los amantes de la lotería.

Situada en la calle Merced, 3, en pleno centro de la ciudad, esta administración es un punto de referencia para los amantes de la lotería. Administración n.º 16 de Burgos: En la avenida del Cid, 20, esta administración destaca por su céntrica ubicación y es una de las más visitadas de la capital.

En la avenida del Cid, 20, esta administración destaca por su céntrica ubicación y es una de las más visitadas de la capital. Administración n.º 1 de Belorado: Localizada en la avenida Burgos, 15, esta administración se encuentra en una de las principales vías de la localidad.

Localizada en la avenida Burgos, 15, esta administración se encuentra en una de las principales vías de la localidad. Administración n.º 1 de Medina de Pomar: Situada en la avenida Santander, s/n, esta administración es conocida por su tradición y el ambiente acogedor que ofrece.

Situada en la avenida Santander, s/n, esta administración es conocida por su tradición y el ambiente acogedor que ofrece. Administración n.º 1 de Miranda de Ebro: En Fidel García, 2, esta administración es una de las más emblemáticas de Miranda.

Administraciones de Lotería de Navidad en León

León es una de las provincias con más tradición en premios de la Lotería de Navidad. Entre las administraciones más destacadas se encuentran:

Administración de lotería n.º 1 El Trébol de Santa Marta : Ubicada en la calle Pérez Crespo, 2, en León, esta administración es conocida por su larga trayectoria y popularidad entre los jugadores.

: Ubicada en la calle Pérez Crespo, 2, en León, esta administración es conocida por su larga trayectoria y popularidad entre los jugadores. Administración de lotería n.º 2 : Situada en la avenida Ordoño II, 2, León, es otro de los puntos más frecuentados por los aficionados a la lotería.

: Situada en la avenida Ordoño II, 2, León, es otro de los puntos más frecuentados por los aficionados a la lotería. Administración de Lotería n.º 15 La Niña Bonita : Se encuentra en la avenida Mariano Andrés, 120, y es una de las favoritas por su ambiente acogedor.

: Se encuentra en la avenida Mariano Andrés, 120, y es una de las favoritas por su ambiente acogedor. Administración de Lotería n.º 8 El Crucero: En la avenida Quevedo, 4, destaca por sus numerosos clientes fieles que confían en su buena suerte.

Administraciones de Lotería de Navidad en Palencia

En Palencia también hay puntos clave para comprar décimos:

Administración de lotería n.º 2 : Ubicada en la avenida Castilla y León, 2, en Venta de Baños, es conocida por haber vendido premios importantes en años anteriores.

: Ubicada en la avenida Castilla y León, 2, en Venta de Baños, es conocida por haber vendido premios importantes en años anteriores. Administración de Loterías n.º 2 Fidel Luis: En la avenida Castilla y León, 6, Guardo, esta administración tiene una clientela habitual que confía en sus números.

Administraciones de Lotería de Navidad en Salamanca

Salamanca, conocida por su prestigiosa universidad y su rica historia, también es hogar de muchas administraciones de lotería donde los participantes esperan encontrar el décimo ganador. Estas son algunas de las administraciones destacadas de la provincia:

Administración n.º 1 de Alba de Tormes: Situada en la Plaza Mayor, 17, esta administración es un referente para los vecinos de la localidad.

Situada en la Plaza Mayor, 17, esta administración es un referente para los vecinos de la localidad. Administración n.º 2 de Béjar: Ubicada en la calle Mayor de Reinoso, 24, en el centro de Béjar, esta administración es frecuentada por los habitantes de la zona.

Ubicada en la calle Mayor de Reinoso, 24, en el centro de Béjar, esta administración es frecuentada por los habitantes de la zona. Administración n.º 1 de Ciudad Rodrigo: En Cardenal Pacheco, 2-bajo, esta administración ofrece a los vecinos y turistas de esta histórica localidad la oportunidad de tentar a la suerte.

En Cardenal Pacheco, 2-bajo, esta administración ofrece a los vecinos y turistas de esta histórica localidad la oportunidad de tentar a la suerte. Administración n.º 9 de Salamanca: Localizada en Azafranal, 44, esta administración es una de las más populares en el casco histórico de la ciudad.

Localizada en Azafranal, 44, esta administración es una de las más populares en el casco histórico de la ciudad. Administración n.º 16 de Salamanca: En el Paseo de la Estación, 2, se encuentra esta administración, ideal para quienes buscan comodidad y accesibilidad.

En el Paseo de la Estación, 2, se encuentra esta administración, ideal para quienes buscan comodidad y accesibilidad. Administración Nº 1 de Santa Marta de Tormes: Situada en la carretera de Madrid, 68, esta administración es conocida por su excelente atención y tradición.

Administraciones de Lotería de Navidad en Segovia

Segovia, con su majestuoso acueducto y un encanto histórico único, también alberga administraciones de lotería que cada año atraen a miles de jugadores esperanzados. Estas son algunas de las administraciones más destacadas de la provincia:

Administración n.º 1 de Segovia: Ubicada en Juan Bravo, 56, en pleno centro de la ciudad, esta administración es una de las más concurridas por locales y turistas.

Ubicada en Juan Bravo, 56, en pleno centro de la ciudad, esta administración es una de las más concurridas por locales y turistas. Administración n.º 2 de Cuéllar: Situada en la Plaza de los Coches, 10, es un lugar emblemático para quienes buscan tentar a la suerte en esta histórica villa.

Situada en la Plaza de los Coches, 10, es un lugar emblemático para quienes buscan tentar a la suerte en esta histórica villa. Administración n.º 4 de Segovia: En la calle José Zorrilla, 42, esta administración es un punto de referencia en la ciudad.

En la calle José Zorrilla, 42, esta administración es un punto de referencia en la ciudad. Administración n.º 12 de Segovia: Localizada en el Centro Comercial Luz de Castilla, en la carretera Nacional 603, L-B31, combina comodidad y accesibilidad.

Localizada en el Centro Comercial Luz de Castilla, en la carretera Nacional 603, L-B31, combina comodidad y accesibilidad. Administración n.º 1 de La Granja de San Ildefonso: En la calle del Cristo, 1, esta administración destaca por su ubicación en una localidad de gran atractivo turístico.

En la calle del Cristo, 1, esta administración destaca por su ubicación en una localidad de gran atractivo turístico. Administración n.º 1 de Cantalejo: Situada en Sepúlveda, 26, es una parada obligatoria para los habitantes de la zona.

Administraciones de Lotería de Navidad en Soria

Soria, con su rica historia y tradiciones, cuenta con diversas administraciones de lotería donde los habitantes y visitantes pueden adquirir sus décimos para el Sorteo Extraordinario de Navidad. A continuación, se detallan algunas de las más destacadas en la provincia:

Administración n.º 1 de Almazán: Ubicada en Plaza Mayor, 7, 42200 Almazán.

Ubicada en Plaza Mayor, 7, 42200 Almazán. Administración n.º 1 de Arcos de Jalón: Situada en Gerardo Diego, 6, 42250 Arcos de Jalón.

Situada en Gerardo Diego, 6, 42250 Arcos de Jalón. Administración n.º 2 de Burgo de Osma: Localizada en Mayor, 18, 42300 Burgo de Osma.

Localizada en Mayor, 18, 42300 Burgo de Osma. Administración n.º 1 de Golmayo: Se encuentra en el Centro Comercial Camaretas, C/A, s/n, Planta 2ª, Local 56, 42190 Golmayo.

Se encuentra en el Centro Comercial Camaretas, C/A, s/n, Planta 2ª, Local 56, 42190 Golmayo. Administración n.º 1 de San Esteban de Gormaz: Ubicada en Mayor, 11, 42330 San Esteban de Gormaz.

Ubicada en Mayor, 11, 42330 San Esteban de Gormaz. Administración n.º 1 de San Leonardo de Yagüe: Situada en San Juan, 1, 42140 San Leonardo de Yagüe.

Situada en San Juan, 1, 42140 San Leonardo de Yagüe. Administración nº 4 de Soria: Localizada en Numancia, 17, 42001 Soria.

Localizada en Numancia, 17, 42001 Soria. Administración n.º 1 de Soria: Se encuentra en El Collado, 54, 42002 Soria.

Administraciones de Lotería de Navidad en Valladolid

Valladolid, una provincia llena de historia y tradición, cuenta con numerosas administraciones de lotería donde adquirir el décimo que podría cambiarte la vida este Sorteo de Navidad. A continuación, te presentamos una selección de administraciones destacadas tanto en la capital como en otras localidades de la provincia:

Administración n.º 1 de Arroyo de la Encomienda: Ubicada en Pisuerga, 2, es una de las más accesibles en esta localidad. Puedes contactar con ellos al 667 431 693 .

Ubicada en Pisuerga, 2, es una de las más accesibles en esta localidad. Puedes contactar con ellos al . Administración nº 2 de Arroyo de la Encomienda (C.C. Río Shopping): Conocida como «Me Falta un Tornillo», se encuentra en el local B70 del centro comercial.

Conocida como «Me Falta un Tornillo», se encuentra en el local B70 del centro comercial. Administración n.º 1 de Laguna de Duero: Situada en Miguel Delibes, 1, esta administración es un referente en la zona.

Situada en Miguel Delibes, 1, esta administración es un referente en la zona. Administración n.º 1 de Medina de Rioseco: Localizada en Empedrada, 2, ofrece una atención excelente a quienes buscan su décimo ganador.

Localizada en Empedrada, 2, ofrece una atención excelente a quienes buscan su décimo ganador. Administración n.º 18 de Valladolid (Plaza Mayor): En el corazón de la ciudad, esta administración, ubicada en la Plaza Mayor, 20, es de las más populares.

En el corazón de la ciudad, esta administración, ubicada en la Plaza Mayor, 20, es de las más populares. Administración n.º 9 de Valladolid (Paseo Zorrilla): Situada en Paseo Zorrilla, 74, es un lugar habitual para quienes apuestan a la suerte.

Administraciones de Lotería de Navidad en Zamora

La provincia de Zamora, conocida por su arquitectura románica y sus paisajes naturales, cuenta con numerosas administraciones de lotería donde adquirir tu décimo para el Sorteo de Navidad. Estas son algunas de las más destacadas:

Administración n.º 1 de Benavente: Ubicada en la Plaza del Grano, 5, es un referente en la localidad.

Ubicada en la Plaza del Grano, 5, es un referente en la localidad. Administración n.º 2 de Benavente: Situada en Ferial, 52, ofrece un trato cercano y es popular entre los vecinos.

Situada en Ferial, 52, ofrece un trato cercano y es popular entre los vecinos. Administración n.º 1 de El Puente de Sanabria: Localizada en la Plaza Mayor, 118, esta administración es ideal para quienes residen en la zona o están de paso.

Localizada en la Plaza Mayor, 118, esta administración es ideal para quienes residen en la zona o están de paso. Administración nº 3 de Toro: En Puerta del Mercado, 33, esta administración es conocida por su ubicación céntrica y su tradición en la venta de décimos.

En Puerta del Mercado, 33, esta administración es conocida por su ubicación céntrica y su tradición en la venta de décimos. Administración n.º 8 de Zamora: Situada en Renova, 10, es una de las más populares en la ciudad.

Estas son algunas de las administraciones de Castilla y León y pueden traerte suerte para el gran día; recuerda que los décimos estarán a la venta hasta el día 21 de diciembre, justo un día antes del sorteo. Sin embargo, te recomendamos comprarlo con tiempo, sobre todo si tienes un número en particular en mente.

Si quieres comprobar si un décimo está disponible antes de acercarte a la administración, puedes revisarlo en el Buscador de décimos de Loterías y Apuestas del Estado. Allí podrás seleccionar el número y el sorteo y te dirá en qué administraciones lo tienes disponible, así seguro que no haces cola en vano antes de comprar.

Además, algunas administraciones también tienen habilitada la venta online, una alternativa cómoda para asegurar tus números a tiempo para el sorteo. Podrás seleccionar tu número favorito u optar por un número al azar y ya solo faltará esperar al día del sorteo para ver si empiezas la Navidad con un gran premio.

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