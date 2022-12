Las 3 administraciones que no te puedes perder en Madrid para comprar Lotería de Navidad

El ‘Gordo’ de Navidad puede caer en cualquier parte, pero hay administraciones de la Lotería que han demostrado su suerte repartiendo millones de euros en premios. Hay comunidades, como Madrid o Barcelona, que han visto caer el primer premio en muchas ocasiones y por ello cuentan con algunas de las Administraciones de la Lotería con más fama del país. Madrid en la ciudad más afortunada y estas son las administraciones que más premios de la Lotería de Navidad han repartido estos últimos 200 años en la capital.

Si aún tienes que comprar tu décimo de la Lotería de Navidad y quieres hacerlo en Madrid, estas son tus administraciones. Cuentan con miles de clientes que prueban suerte con sus décimo y ya han cambiado la vida a más de un participante. Nunca se sabe dónde puede caer el ‘Gordo’, pero llamar a la suerte nunca está de más.

Doña Manolita

Es la administración de la Lotería más popular en el país y también la que más décimos vende para la Lotería de Navidad, estos llegan a agotarse incluso días antes del sorteo y las kilométricas colas frente a la administración son toda una tradición de la época. Es la administración número 67 de Madrid y se encuentran en Gran Vía.

Ha repartido millones de euros desde su apertura, por eso su fama, pero en 2019 se pasaron el juego y repartieron ‘El Gordo’ de Navidad, el segundo y tercer premio, dos cuartos y tres quintos premios. Venden muchos décimos, pero también parece que la suerte está de su parte cuando llega la Navidad.

Actualmente, tienen habilitada la venta online, para poder repartir su suerte por todo el país, así te ahorrarás las colas y podrás tener tu décimo para el sorteo asegurado. Quién sabe si este año repetirán con el premio ‘Gordo’ del sorteo.

El doblón de Oro

Esta administración no se queda atrás y destaca por ser de las más agraciadas en la capital. En 2017 repartía más de 90 millones de euros y su fama no ha parado de aumentar desde entonces. ¿Te parece una gran cantidad? ¡Ahí no está su límite! En 2016 repartían 180 millones de euros en premios, uno de los mayores premios repartidos por una administración de la lotería en Madrid en los últimos años.

Se encuentran en la Puerta del Sol de Madrid, en pleno centro y las colas también son un clásico que aparece incluso semanas antes del sorteo. Son muchos los participantes que apuestan por comprar sus décimos en ella para el sorteo más esperado de todo el año.

La Pajarita

Otra administración con fama en Madrid es la Pajarita y muchos participantes acuden a ella para comprar su lotería de Navidad. En 1991 ganó mucha fama por cumplir un gran hito, el de repartir el ‘Gordo’ de Navidad en todas sus series. Es la Administración número 22 de la lotería y se encuentra en la Calle de Alcalá.

Con muchos años de tradición a sus espaldas este establecimiento se ha convertido en un clásico de la ciudad de Madrid y actualmente se mantiene abierta de lunes a domingo.