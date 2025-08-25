El truco del papel de aluminio estaba bien pero éste es mejor: adiós para siempre a las palomas

Las palomas, una vez encuentran un sitio donde anidar, pueden llegar a ser muy molestas. Además, suponen un peligro para la salud porque son un foco de infecciones. A esto hay que sumar que sus excrementos son corrosivos y pueden dañar los elementos exteriores de los edificios. Si las palomas han anidado en tu balcón o terraza, seguro que estás como loco por encontrar una solución definitiva para ahuyentarlas. Pues bien, ya no tienes de qué preocuparte porque te vamos a contar el mejor truco para decir adiós a las palomas para siempre.

Truco casero para ahuyentar las palomas

Las palomas caseras son las más comunes en las ciudades, especialmente en zonas verdes y parques. Bien es sabido por todos que hay diferentes métodos para impedir que aterricen, los cuales se suelen utilizar en edificios históricos porque sus excrementos son corrosivos y pueden provocar daños irreparables en las estructuras y elementos.

El papel de aluminio es un material ampliamente utilizado en la cocina porque sirve para muchísimas cosas, como cocinar platos a la barbacoa o cubrir las bandejas de horno. Ahora también puedes darle un uso adicional: coloca una capa generosa de aluminio en la barandilla para mantener a las palomas alejadas.

Cuando los rayos de sol incidan sobre la lámina, reflejarán y molestarán a las aves, que huirán del lugar sin ni siquiera acercarse a la fachada.

Otros remedios

Además del truco del papel de aluminio, hay otras soluciones para poder deshacerte de estas aves e una vez por todas. Si no quieres complicarte mucho la vida, puedes colgar del balcón, el tejado o el alféizar CD’s antiguos. Los rayos de sol incidirán sobre ellos y la palomas se irán del lugar sin que esto suponga daño alguno para ellas.

Las aves y el picante no se llevan demasiado bien, así que también puedes probar a hacer una mezcla casera de agua y cayena. Luego, pulveriza el balcón o la terraza con ella. Es la mejor solución de todas: igual de efectiva que las anteriores pero sin afectar a la estética del edificio.

Por último, cabe recordar que las palomas son animales omnívoros, así que comen todo lo que encuentran a su paso. Teniendo esto en cuenta, una de las principales recomendaciones para que no se acerquen a tu terraza es retirar cualquier fuente de alimento que haya cerca. De esta manera, evitarás que se posen en las inmediaciones de tu casa.