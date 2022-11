Alerta por la presencia de ‘palomas zombies’: la situación está empeorando

Las autoridades de Reino Unido están muy preocupadas por la presencia de las bautizadas como ‘palomas zombies’ en Jersey, una dependencia de la Corona británica situada en el Canal de la Mancha. Se trata de un virus extremadamente contagioso que afecta a las palomas, y que pone en serio riesgo su supervivencia, y la de toda la especie.

Identificar a las palomas afectadas por el paramixovirus, conocido también por sus siglas PPMV, es muy sencillo: caminan en círculos con el cuello torcido y la cabeza y las alas temblorosas y no pueden volar. Otro de los síntomas de la infección son las heces verdes.

Un portavoz del Refugio de Animales en la isla de Jersey, citado por el periódico británico ‘The Sun’, explica lo siguiente: “La enfermedad es extremadamente infecciosa y se propaga a través de las heces y otras secreciones. El virus puede sobrevivir más tiempo en los meses más fríos y húmedos, lo que significa que los grupos de casos son más comunes en esta época del año”, según recoge el portal ‘El Tiempo’.

El número de ‘palomas zombies’ se ha disparado en Jersey en las últimas semanas, y las autoridades señalan que la situación está fuera de control. Estas palomas muestran signos neurológicos muy evidentes: tuercen el cuello y dan vueltas sin poder pararse.

Teniendo en cuenta que la situación no hace más que empeorar, las autoridades británicas se han visto obligadas a «sacrificar por razones humanitarias» a las palomas infectadas. Y es que, aunque sobrevivieran, seguirían transmitiendo el virus a otras aves.

Acerca de si las ‘palomas zombies’ son peligrosas, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, los expertos indican que es fundamental mantener los protocolos de higiene al tener algún contacto con ejemplares infectados. El paramixovirus como tal no es transmisible a humanos, pero sí existe el riesgo de desarrollar afecciones como la conjuntivitis.

Prevenir la propagación

El virus se multiplica en las fosas nasales, la boca y los ojos, y, finalmente, se propaga al sistema digestivo y al sistema nervioso. Pasados tres o cuatro días, se multiplica en las fosas nasales, y sobre todo en el intestino.

Si las palomas no están vacunadas, continúa la multiplicación del virus, y transcurridos entre ocho y doce días, apareen los primeros síntomas de la enfermedad.

Puede ser transmitido por contacto directo de paloma a paloma, y también por polvo contaminado, que otros animales o insectos pueden llevar al palomar.

