Se ha puesto de moda en España: la tendencia para sacar a tu perro que dice adiós a la correa para siempre

Durante años, los collares fueron considerados la opción principal para sacar a pasear a los perros. Sin embargo, en los últimos años, está ganando terreno en España el uso del arnés, lo cual responde a preocupaciones más profundas relacionadas con la salud y el bienestar animal. La creciente preferencia por el arnés está impulsada por estudios veterinarios, cambios en las leyes de bienestar animal y la búsqueda de alternativas más cómodas y seguras para nuestros fieles compañeros.

Los expertos en salud canina destacan que el arnés ofrece una distribución de la presión sobre el cuerpo del perro de manera mucho más equilibrada que el collar tradicional, lo que contribuye a evitar lesiones en zonas sensibles como la tráquea o el cuello. Esta ventaja resulta especialmente importante para razas pequeñas o braquicéfalas, como el bulldog francés o el pug, que son más vulnerables a sufrir complicaciones respiratorias.

El arnés como una alternativa más saludable para los perros

El uso del arnés está dejando atrás la imagen tradicional del collar como la única opción válida para pasear a los perros. Cada vez más, los dueños de mascotas están optando por este accesorio no sólo por su comodidad, sino también por los beneficios que aporta a la salud física y emocional de los animales. Los veterinarios subrayan que, mientras que los collares pueden ejercer presión directa sobre el cuello y la tráquea del perro, el arnés distribuye el peso de manera más uniforme por el pecho y el torso, lo que reduce significativamente el riesgo de lesiones graves, especialmente en animales con características físicas particulares.

Uno de los principales problemas asociados con el uso de collares es la presión que ejercen sobre la tráquea, lo que puede llevar a dificultades respiratorias, lesiones en las cuerdas vocales e incluso problemas crónicos si el animal sufre un tirón brusco o constante. Esto es ocurre especialmente en razas con predisposición a problemas respiratorios, como los perros braquicéfalos (aquellos de cara chata), cuyos sistemas respiratorios ya están comprometidos. En este sentido, el arnés se presenta como una solución mucho más segura y eficaz.

Más allá de sus ventajas para la salud física de los perros, el arnés también ofrece otros beneficios que hacen que muchos dueños prefieran este sistema al collar convencional. Al ser más seguro y cómodo, el arnés permite un mayor control sobre los movimientos del perro, algo imprescindible en zonas con mucha gente o en momentos en los que es necesario evitar que el animal se escape.

Los perros, especialmente los más jóvenes o inquietos, pueden ser impredecibles, y un collar convencional, en ciertos casos, no ofrece el control necesario para evitar tirones excesivos. Con un arnés, es más fácil controlar el comportamiento del animal, lo que no sólo facilita el paseo, sino que también mejora la seguridad de ambos. Además, algunos arneses cuentan con diseños específicos que ayudan a corregir el comportamiento durante el paseo, previniendo que tire de la correa, lo que se traduce en una experiencia más tranquila tanto para el animal como para su dueño.

Cuál es el mejor

Elegir el mejor tipo de arnés para tu perro depende de varios factores, como su tamaño, raza, comportamiento y necesidades específicas. Sin embargo, hay ciertos arneses que destacan por su diseño y funcionalidad, adaptándose a las características de cada perro para garantizarles mayor comodidad y seguridad.