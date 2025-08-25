Detenido un inmigrante ilegal por asaltar una casa en Pulpí (Almería) y abusar sexualmente de una mujer

La Policía Local de Pulpí (Almería) ha detenido a un hombre por irrumpir en una vivienda de la localidad y abusar sexualmente de una mujer. El presunto autor, un varón sudamericano en situación ilegal en España, se dio a la fuga e intentó arrebatar el arma a un agente durante su detención. Está acusado de allanamiento de morada y agresión sexual.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado 11 de agosto. A las 1:40 horas, un conductor llamó a la Policía Local alertando de que un joven había entrado en su domicilio, situado en la avenida Andalucía, y agredido sexualmente a su pareja sentimental.

El denunciante vio huir de su casa al individuo y salió tras él en coche, aunque acabó perdiéndole la pista. Tras ello, aportó una descripción del sujeto a las autoridades, que iniciaron su búsqueda. Minutos después, la Policía recibió una nueva llamada informando de que el sospechoso se encontraba oculto en una vivienda de la calle Horno, muy próxima al lugar de los hechos. El propio denunciante lo había localizado.

Personados los agentes en la vivienda, el sospechoso mostró una «actitud hostil» e incluso intentó arrebatar la defensa reglamentaria a uno de los policías, según ha señalado el cuerpo municipal en sus redes sociales. Finalmente fue reducido, esposado y detenido. Tras pasar por dependencias de la Guardia Civil, fue puesto a disposición de la autoridad judicial por presuntos delitos de allanamiento de morada y agresión sexual. Cabe recordar que la ley del sólo sí es sí integró en un solo tipo penal las figuras de abuso y agresión sexual.

El presunto autor es un hombre de origen sudamericano que se encuentra en España en situación irregular, según detalla La Voz de Almería, que añade que el detenido habría practicado a la víctima tocamientos de índole sexual.

Otro detenido por tocamientos en Cádiz

Además, la Policía Nacional ha detenido a un hombre por presuntos tocamientos a varias mujeres durante las tradicionales carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), celebradas la semana pasada en la playa de Las Piletas.

Según ha informado la Policía, dos mujeres jóvenes en estado de nerviosismo pidieron ayuda a los agentes y denunciaron tocamientos reiterados en varias partes del cuerpo por parte de dos varones. Facilitaron su descripción física y la Policía localizó a los sospechosos cerca de la salida de la carpa central. Las víctimas confirmaron que eran los presuntos autores y los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales.

Posteriormente, las declaraciones de las denunciantes y de varios testigos acotaron los hechos: uno de los hombres era el responsable de los tocamientos, pero el otro sólo habría participado en un enfrentamiento posterior.

Con esos indicios, los agentes arrestaron al primero como presunto autor de un delito de agresión sexual. No han trascendido más datos sobre el detenido. El segundo quedó en libertad al descartarse su participación en los hechos denunciados. La investigación policial continúa abierta.